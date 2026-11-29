La búsqueda de Cristian Gabriel Romero, el joven de 27 años cuyo rastro se había perdido en la terminal de ómnibus de Santa Fe, tuvo finalmente un desenlace alentador. El muchacho fue localizado en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, luego de permanecer casi dos semanas sin contacto con su familia.

Tras confirmar su identidad, la Policía lo resguardó y dio intervención a las autoridades judiciales. Al conocer la noticia, sus padres, Ana María Villalba y José Luis Romero, emprendieron viaje hacia la capital entrerriana para reencontrarse con él.

Un viaje y una desaparición



La historia de Cristian había comenzado el lunes 16 de noviembre, cuando salió de Sunchales a bordo de un colectivo de la empresa COTAP. Su destino era Paraná, aunque para llegar debía realizar una escala en la terminal de ómnibus de Santa Fe. Allí se perdió su rastro.

El joven, oriundo de Bovril, Entre Ríos, tenía previsto encontrarse con su madre. El objetivo del viaje no era casual: ambos habían organizado su traslado para que pudiera ingresar a una institución especializada en rehabilitación de adicciones.

Según había contado Ana María Villalba, la decisión de iniciar un tratamiento había surgido del propio Cristian, quien llevaba tiempo manifestando su voluntad de recuperarse. "Él venía pidiéndolo desde hacía bastantes días. Quería hacer una rehabilitación", había explicado la mujer.

La desaparición transformó aquel proyecto familiar en una carrera contra el tiempo. La denuncia fue radicada el miércoles 18 de noviembre en una dependencia policial de Bovril y las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía de La Paz.

La desesperación de una madre



Durante los días posteriores, Ana María llegó a Santa Fe para intentar reconstruir los últimos movimientos de su hijo. Recorrió la terminal de colectivos, plazas y distintos sectores donde suelen permanecer personas en situación de calle. También distribuyó fotografías y volantes y habló con comerciantes, peatones y personas que podían aportar alguna referencia.

La mujer había expresado su preocupación por la falta de resultados y cuestionado la respuesta inicial de las autoridades santafesinas. Según su relato, cuando se presentó en la Comisaría Primera para aportar información, los efectivos manifestaron desconocer la búsqueda.

También reclamó que le permitieran acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal para confirmar si su hijo había descendido allí.

Otro de los temores de la madre estaba relacionado con la situación personal del joven. Cristian atravesaba problemas de consumo desde los 16 años y, según explicó, había viajado sin dinero ni teléfono celular.

La mujer sospechaba que podía encontrarse desorientado y sin posibilidades de comunicarse con sus familiares. Durante aquellas jornadas recibió distintos testimonios de personas que aseguraban haberlo visto en inmediaciones de la terminal, aunque ninguno había podido ser confirmado.

Finalmente, la noticia llegó desde Paraná. Efectivos policiales localizaron al joven en situación de calle y, tras comprobar su identidad, procedieron a resguardarlo conforme a las medidas judiciales dispuestas. La información permitió poner fin a casi dos semanas de incertidumbre y activó inmediatamente el viaje de sus padres para concretar el esperado reencuentro.

La aparición de Cristian representa un alivio para una familia que había agotado distintas instancias para encontrarlo. Queda ahora por delante el desafío de acompañarlo y retomar aquel proyecto de tratamiento que había motivado su viaje.