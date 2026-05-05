El nene de 6 años que era buscado en Corrientes desde el domingo, apareció este martes por la mañana, según confirmó su abuelo.

"Al parecer estaba en un parador llamado El Duraznillo", contó el familiar de N. (su nombre se preserva por ser menor de edad). Por el caso se había activado la Alerta Sofía.

Su padre, que se lo había llevado el domingo tras un violento episodio que incluyó disparos en la casa de la madre, quedó detenido.

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Diario Época, por su parte, indicó que la Policía de Corrientes informó que el niño está "sano y salvo" y fue hallado cerca de las 10.30 de la mañana.

Juan Ramón, abuelo del menor, contó que estaba viajando hacia el lugar con el resto de la familia. "Estamos a uno 25 kilómetros", detalló. En declaraciones a la señal de noticias, dijo que se enteró al ser informado por el comisario de la Comisaría 2da. "que tenía el caso".

"Gracias a Dios, tenía mucha fe", expresó aliviado, al tiempo que negó tener detalles sobre cómo fue. Sin embargo, sobre lo que sí se mostró convencido, es que aparecieron a una distancia no tan lejana porque "no tenía posibilidad de irse muy lejos".

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Confirmó que Josias, padre del niño está detenido. "Por supuesto, por supuesto", respondió al respecto.

También está detenido por el caso el abogado José Codazzi, acusado de haberle facilitado al padre del niño recursos para su accionar.

Daniela Zapata, abogada de Mariana, la mamá del menor, se había referido más temprano a la relación del padre del menor con el abogado Codazzi, quien ya le mostró, indicó la abogada, al fiscal "hasta acá los traje". "Para nosotros no es raro nombrar a Codazzi en este caso porque él fue el abogado defensor en una causa anterior de esta persona. tenían vínculo".