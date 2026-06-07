El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la chica fue hallada sana y salva. Ella era buscada desde el jueves.

Después de 48 horas de incertidumbre, apareció la adolescente de 14 años que era buscada en Córdoba. Así lo confirmó esta noche el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, con un posteo en la red social X.

“La menor fue encontrada sana y salva, y se están realizando las medidas pertinentes para la entrega judicial del procedimiento", explicó el funcionario judicial.

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El caso era investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que difundió durante las últimas horas una alerta pública con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda, a días del femicidio de Agostina Vega en la misma provincia.

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Las autoridades habían indicado que la joven fue vista por última vez el jueves en el bar El Ruedo, ubicado en la esquina de las calles 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Sus familiares no pudieron tener contacto con ella hasta esta tarde cuando la chica fue localizada por la Policía de Córdoba.