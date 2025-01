El joven de 23 años se había tirado a nadar al Río de la Plata a la altura de Olivos, al norte del conurbano bonaerense, el último viernes mientras navegaba con su novia y un amigo.

A las 15.30 de este domingo, fue hallado un cadáver en el río y media hora más tarde se confirmó que era Núñez, luego de haber sido identificado por Cristian, su padre, y de un gran despliegue de buzos en la zona durante el fin de semana.

El hallazgo se dio "a 300 metros aguas abajo de donde había desaparecido" el joven, según detallaron los rescatistas a Clarín "a unos mil metros de la costa donde está Prefectura en Olivos".

El papá del joven había contado que su hijo optó por tirarse el último viernes a nadar en el Río de La Plata cuando navegaba junto a su novia, Jessica, y su amigo, Gastón, quien contaba con licencia para navegar barcos.

"Decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente y cuando se tiró el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar pero no para ese tipo de natación", explicó.

Y agregó: "El amigo me dijo que se tiró y trató de ayudarlo. Mi hijo estaba desesperado en tratar de agarrarse de él, se soltaron y el amigo se pudo agarrar del salvavidas, pero Martín ya se había alejado más de la corriente y ahí lo perdieron de vista".

Cristian informó que el último contacto que había tenido con su hijo fue el viernes a las 15.22 para preguntarle qué estaba haciendo. "Estoy navegando pá, más tarde regreso a casa", fue la respuesta de Martín.

El padre indicó que se enteró de la desaparición de su hijo por un llamado de su nuera. "Me dijo que se había tirado a nadar, pero que no lo veían. Ahí supe que era una situación muy grave y vine hasta este lugar que no conozco. Vine con un amigo que me ayudó porque yo estaba en shock".

Martín Núñez, el joven que fue encontrado muerto en las aguas del Río de la Plata.Martín Núñez, el joven que fue encontrado muerto en las aguas del Río de la Plata.

La embarcación en la que viajaba Martín había salido de Puerto Chico y se dirigió a la localidad de Olivos, a diez kilómetros en línea recta sobre el Río de la Plata.

A mitad del recorrido, Martín y la novia se arrojaron al agua sin tener puestos los chalecos salvavidas. Ambos fueron arrastrados por la corriente marítima y la joven a la altura del kilómetro 2.500 pudo salir a flote.

Los jóvenes que acompañaban a Martín salieron a buscarlo, pero al no encontrarlo dieron aviso a la Prefectura Naval, que desplegó un operativo aguas adentro durante el fin de semana y este domingo pudo encontrarlo, sin vida.

El despliegue de Prefectura tuvo a buzos de la estación de Tigre especializados que recorrieron el fondo del río, motos de agua y un helicóptero.