El cuerpo fue encontrado este jueves por la mañana dentro de la piscina de un inmueble lindero al hospital Gamen y que se utilizaba como depósito. La víctima aún no fue identificada y la Fiscalía de homicidios culposos ordenó peritajes para establecer las circunstancias del fallecimiento

Una mujer fue hallada muerta este jueves por la mañana en el patio de una casa de Avellaneda al 1900, en Villa Gobernador Gálvez. El cuerpo se encontraba dentro de una pileta. El domicilio no se usaba como vivienda permanente, sino como depósito.

El hallazgo se produjo cerca de las 8.30, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue alertado sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida. Según las primeras actuaciones, una empleada que ingresó al lugar advirtió la situación al observar el cuerpo desde una ventana y dio aviso al responsable del lugar, quien posteriormente informó lo ocurrido a la policía.

Al llegar al sitio, los efectivos preservaron la escena y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Una médica confirmó el fallecimiento de la mujer minutos más tarde.

Puede interesarte

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Culposos, que dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la realización de las pericias correspondientes. Por el momento, la víctima no fue identificada y, en principio, no trascendieron signos visibles de violencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la seccional con jurisdicción en la zona, mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses que permitirán determinar la identidad de la mujer y las causas de su muerte.

