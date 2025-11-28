La mañana del jueves, la Lancha Servicio General Coquimbo, embarcación bajo dependencia de la Gobernación Marítima de Coquimbo, avistó un cuerpo a media profundidad en aguas cercanas a la zona de Cuatro Esquinas, uno de los sectores aledaños a la costa coquimbana.

Inmediatamente, se sospechó que podría ser el cuerpo de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que es buscado desde hace 10 días, cuando fue arrastrado por la corriente.

El hallazgo ocurrió mientras se desarrollaba un patrullaje de fiscalización pesquera habitual, a unos 650 metros al oeste de la playa conocida como Cuatro Esquinas, zona en la que se buscaba al joven que quedó atrapado en el mar cuando se metió con sus hermanos y primos, quienes pudieron ser rescatados con la ayuda de un vecino.

Desde el puesto de mando, el capitán Daniel Sforza, a cargo del operativo, relató que el procedimiento de búsqueda no había cesado del todo, a pesar de que la labor oficial para dar con el argentino desaparecido en el sector concluyó el pasado lunes.

La Autoridad Marítima instruyó que todos los patrullajes de sus unidades y de la Policía Marítima mantuviesen la atención en la rebusca, atentos a cualquier indicio que permitiera localizar a Alejandro, el joven cuya desaparición había encendido las alarmas la semana pasada.

Tanto la Brigada de Homicidios como personal del Servicio Médico Legal recibieron la instrucción de trasladarse al área del muelle de pasajeros, espacio donde fue desembarcado el cuerpo para realizar las pericias correspondientes.

Conforme al protocolo, la identidad de los restos permaneció bajo análisis riguroso hasta que los organismos competentes corroboraron si efectivamente correspondían al joven sanjuanino reportado como extraviado el 17 de noviembre, en el mismo sitio donde fue avistado el cuerpo recuperado en esta jornada.

Confirmación

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, llegó la importante definición sobre la identidad del cadáver hallado en el mar chileno. Las autoridades confirmaron que efectivamente se trataban de los restos del sanjuanino que desapareció en el agua el pasado 17 de noviembre.

La información en cuestión fue publicada por el prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, a través de los medios de comunicación chilenos. La autoridad confirmó que el cuerpo pertenecía a Alejandro Cabrera, el muchacho nacido en San Juan.

“Personal de la Brigada de Homicidios de La Serena junto a peritos, lograron establecer científicamente a través de peritajes, la identidad del cuerpo encontrado por personal de la Armada en el sector de 4 Esquinas, la cual corresponde al ciudadano argentino que el 17 de noviembre desapareció en el mar cuando se bañaba junto a su familia”, expresó.