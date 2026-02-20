Tras el hallazgo del cuerpo de Patricia Mena en el arroyo Colorado, se intensifica el operativo para encontrar a Chiara, la niña de 10 años desaparecida en Paraná.

Retoman la búsqueda de Chiara tras hallar el cuerpo de su madre en Paraná, en medio de un operativo que se reforzó con drones, perros y rastrillajes en la zona del arroyo Colorado. La niña de 10 años permanece desaparecida desde el temporal que provocó el derrumbe de su vivienda en la capital entrerriana ayer jueves. El cuerpo de Patricia Mena fue localizado minutos antes de las 18 del jueves y, desde entonces, los equipos de emergencia redoblaron los esfuerzos para dar con la menor.

El procedimiento se concentrará en el sector del arroyo donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. Participan efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y guardavidas, quienes trabajaron de manera coordinada para ampliar el radio de búsqueda en una zona afectada por el aumento del caudal y la inestabilidad del terreno.

El jefe de la Policía provincial, Claudio González, confirmó que el despliegue continúa. “Se busca con drones térmicos en el sentido de la nocturnidad, y mañana arrancaremos con la aeronave y el rastrillaje por el cauce del arroyo. El operativo no se detiene, se reformula por las condiciones del terreno”, sostuvo ante los medios.

Operativo adaptado a las condiciones

Las intensas lluvias registradas durante el temporal modificaron el escenario en el que se desarrollaban las tareas. El incremento del caudal del arroyo Colorado y la acumulación de residuos en las curvas pronunciadas del curso de agua dificultaron la visibilidad y el avance de los equipos de rescate.

Fuentes municipales indicaron que distintas áreas del Municipio se sumaron a las tareas logísticas y de asistencia. El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, señaló que “ha sido una situación difícil desde las primeras horas del día y todas las áreas municipales han trabajado en equipo”, en referencia a la articulación entre provincia y ciudad.

Además, se instalaron grupos electrógenos en el sector donde fue hallado el cuerpo de la madre para garantizar iluminación y permitir que los rastrillajes continuaran durante la noche. El objetivo fue no interrumpir la búsqueda y sostener la presencia de los equipos en el área crítica.

Para este viernes se planificó el sobrevuelo de una aeronave con el fin de ampliar la perspectiva aérea y detectar posibles indicios a lo largo del cauce del arroyo. Paralelamente, se dispuso un nuevo relevamiento terrestre en ambas márgenes del curso de agua.

El cuerpo de Patricia Mena fue retirado del lugar y puesto a disposición de la Justicia, que avanzaría con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, el foco de las autoridades permanecía centrado en hallar a Chiara y brindar una respuesta a sus familiares.

Las autoridades insistieron en la necesidad de preservar la seguridad en la zona y evitar la presencia de personas ajenas al operativo. “Necesito encontrar a una persona, no que se me pierdan más”, expresó el jefe policial al apelar a la responsabilidad de allegados y vecinos.