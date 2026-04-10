Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida en el partido bonaerense de Merlo, en el oeste del conurbano, fue hallada muerta este jueves y los investigadores intentan constatar si se suicidó, según confirmaron fuentes policiales.

“Todo indica que se quitó la vida”, señalaron los voceros, una versión que se conoció a última hora de esta tarde mientras se desarrollaba una marcha en el centro de Merlo para pedir su aparición con vida.

La policía confirmó que la menor apareció ahorcada en un árbol, en la localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento y viajó hasta allí, donde aparentemente se quitó la vida, luego de haber intercambiado algunos mensajes en línea que la habrían inducido a esa drástica decisión.

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Asimismo, se confirmó que la joven se había retirado de su vivienda sin el teléfono celular, pero se llevó consigo la tarjeta SUBE y dinero en efectivo, de acuerdo a la denuncia de su familia. Durante la inspección que realizó el personal policial en su casa, se hallaron nueve cartas de despedida y un video en su teléfono, en aparente "estado de depresión", según consta en el parte.

Allí, Maitena vivía con su madre y su hermana, ya que sus progenitores estaban separados. Al respecto, Ezequiel Rojas -su padre- prestó declaración testimonial y confió que hacía dos años que no tenía contacto con su hija.

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La joven había llegado a la escuela este miércoles, junto con su hermanas mayor, y allí se separaron ya que Maitena se quedó coversando con unas compañeras; sin embargo, su madre comprobó que nunca ingresó al establecimiento, cuando fue a retirarla en horas del mediodía.

A su vez, se analizó el celular, que Maitena había dejado en su vivienda, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros.