Una anciana fue encontrada muerta en su departamento del barrio porteño de Recoleta por un escape de gas y otra mujer de 95 años fue trasladada al Hospital Rivadavia.

Fuentes del SAME informaron que una vecina advirtió no haber visto hace días a las víctimas, al tiempo que afirmó sentir un fuerte olor a gas en el quinto piso A del edificio ubicado en avenida General Las Heras 2143, entre Azcuénaga y Uriburu.

Ante esa situación, personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado a ese edificio y al llegar procedió a franquear el acceso y una vez adentro corroboró que en un dormitorio había una persona sin vida y en el otro una mujer de edad avanzada con vida.

Puede interesarte

El SAME certificó el deceso de la primera de 92 años, también mujer, y trasladó a la restante, de 95, al Hospital Rivadavia con diagnóstico “desorientación”.

Los investigadores buscarán determinar los causales de muerte, ya que aún no está confirmado si tiene relación con un posible escape de gas.