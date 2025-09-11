Una mujer de entre 30 y 40 años fue encontrada muerta en una playa del norte de Mar del Plata. Un grupo de personas que pasaba caminando por el lugar alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, tendido en la arena.

El hallazgo tuvo lugar cerca de las 18 de este miércoles a la altura de la playa Luna Azul, en Avenida Félix Camet y Fray Luis Beltrán. Según informaron, el cuerpo fue expulsado por el mar y tenía el torso desnudo, pero sin signos de violencia.

De acuerdo con la misma fuente, se trataba de una mujer de tez blanca y contextura mediana, con el cabello castaño y ojos celeste. Llevaba puestos en su parte inferior un pantalón de jean y zapatillas blancas.

Puede interesarte

Tras un llamado recibido por el 911, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó hasta el lugar y comprobó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

En paralelo, la Policía estableció un vallado en el perímetro de donde se encontraba el cadáver, para comenzar a recoger los primeros datos en relación con el caso.

Puede interesarte

En este marco, la autopsia será clave para conocer las causas de su muerte, mientras los investigadores intentaban identificarla. Según se supo, al menos hasta este miércoles por la noche no había averiguaciones de paradero pendientes.

La causa quedó en manos de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, quien llevará adelante una causa por averiguación de causales de muerte.