La menor fue hallada ahorcada en su casa. El examen forense detectó lesiones compatibles con golpes en distintas partes de la espalda, signos de hemorragia interna y posibles indicios de abuso sexual.

Una nena de 11 años fue hallada sin vida este miércoles en una vivienda de Berazategui. En un primer momento, la investigación se inició bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, pero los indicios de un presunto abuso sexual, modificaron el panorama. Hay cuatro familiares detenidos y no descartarían nuevas aprehensiones.

El hallazgo se produjo cerca de las 2 de la madrugada en un domicilio situado en la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales. Según pudo saber Infobae, el personal del Comando de Patrullas de Berazategui constató que se trataba de una menor de edad.

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Para ese entonces, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal mientras yacía en el piso. A través de la consulta a los familiares presentes, se conoció que uno de ellos fue quien halló a la niña tendida en el suelo del baño y la movió hasta donde finalmente fue encontrada por los oficiales.

Poco después, una ambulancia acudió al lugar y confirmó la muerte de la menor. Fue así que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, quien ordenó que se preserve la vivienda e inició la identificación de personas que pudieran aportar información a la causa.

Conforme con esto, la fiscal solicitó que los restos de la menor fueran enviados hacia la morgue judicial, para que pudieran practicarle la autopsia de rutina. No obstante, con los resultados del informe preliminar permitieron desentrañar una trama que podría esconder un caso de abuso sexual infantil.

De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso este medio, la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.

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A partir de esos resultados, la Fiscalía dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui asumiera la pesquisa. Bajo este contexto, los investigadores realizan diligencias para solicitar allanamientos urgentes en domicilios vinculados con el entorno de la menor.

De la misma manera, las autoridades ordenaron la detención de cuatro familiares de la nena. Se trató de su madre, dos tíos maternos y la abuela materna de la menor; todas personas mayores de edad. Asimismo, indicaron que la abuela ya había sido entrevistada inicialmente al momento en el que se halló el cuerpo.

Por otro lado, el caso también sufrió un cambio de carátula, que también podría ser provisorio. Así, la causa pasará a ser investigada como abandono de persona seguido de muerte. No obstante, no se descartarían futuras detenciones y modificaciones en el expediente.