Después de una intensa búsqueda, encontraron muerto a Santiago Haedo, el joven de 22 años que estaba desaparecido desde el sábado a la mañana cuando se metió al mar con un amigo en Necochea.

Haedo nadaba en la zona del ex balneario Sotavento y fue arrastrado por las olas, según contaron los testigos.

El director de Defensa Civil, Augusto Fulton, confirmó que cuerpo del joven fue encontrado en el área bajo las letras de Necochea, un lugar cercano al que había sido visto por última vez, consignó el portal Cuatro Vientos.

La búsqueda, que estuvo a cargo de agentes de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Policía y guardavidas, empezó a partir de un llamado al 911 que avisó sobre una persona que había entrado al mar y no había logrado salir.

Ante esta situación, se pusieron en marcha los protocolos de búsqueda y rescate para dar con su paradero.

Los testigos contaron que Haedo -que vivía en la localidad de Ramón Santamarina- estaba con un amigo en el mar cerca de las 7 de la mañana del sábado en la zona del ex balneario Sotavento. El otro joven logró salir, pero él fue arrastrado por el oleaje.

Como parte del operativo, las motos de agua de Prefectura recorrieron los kilómetros de playa desde el océano, mientras que hicieron lo mismo por tierra las camionetas de Defensa Civil y Protección Ciudadana. A eso se suman los guardavidas de cada uno de los puestos de la playa, hasta que lo encontraron cerca de las 17 de este domingo.

Una de sus amigas, Macarena Barón, lo despidió con un sentido mensaje en Facebook: “Cuando me enteré de que eras vos, me cayó un balde de agua fría. Tuve el agrado de conocerte y así como me paso a mí te habrás ganado el corazón de quien te conocía”.

“Tu ser tan bueno y transparente se ganaba a quien fuera que compartiera, así sea un ratito con vos, qué placer fue conocerte. En lo que te conocí sé que esto no fue apropósito, fue algo que se te salió de control. Volá alto Santi, acá siempre vas a ser recordado por tu esencia tan especial, tan linda, y por tu ser tan dulce y bueno", agregó la joven.

El caso era investigado por la UFI Nº1 de Necochea, a cargo de José Chipoletti.