Durante un gran despliegue policial, llevado a cabo por la Comisaría Aguilares, aprehendieron a dos personas acusadas del homicidio de un hombre en la esquina de avenida General Savio y calle Virgen del Carmen, de esa ciudad tucumana.

Tras el macabro hallazgo del cuerpo sin vida en un freezer del domicilio de la propia víctima, un equipo policial comenzó una ardua investigación pudiendo recabar testimonios vecinales e información de relevancia para la causa.

De esa manera, los uniformados hallaron una camioneta Amarok, en el barrio Villa Nueva, que habría sido usada por los autores del delito.

Durante la pesquisa, un hombre solicitó la presencia de la Policía en su domicilio con motivos urgentes. Una vez que los agentes arribaron al inmueble, el denunciante manifestó que sus dos hijos, de 24 y 28 años, le confesaron haber cometido el crimen y, por ello, los ponía a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Ambos acusados fueron trasladados a la delegación policial y quedaron inmediatamente detenidos, a la espera de nuevas disposiciones judiciales sobre su situación procesal.