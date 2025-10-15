Se registró este martes a media tarde en una zona cercana al puente de la ruta 34 que pasa por el curso de agua, a muy pocos kilómetros del acceso a Rosario por el noroeste. Se aguardan las pericias correspondientes para determinar la identidad y las circunstancias del hecho.

Personal policial confirmó este martes el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro del canal Ibarlucea, en un sector cercano al puente que lo cruza en la ruta nacional 34.

Los agentes fueron alertados sobre la situación cerca de las 15.30 y al llegar al lugar pudieron constatar que eran restos humanos, aparentemente “con varias semanas de descomposición”, de acuerdo a información preliminar.

Puede interesarte

Es por eso que ahora se esperan las pericias para determinar la identidad y las circunstancias del hecho, según se precisaron.

Puede interesarte

La zona donde se encontró el cuerpo está muy próxima al cruce de la mencionada traza con la avenida Circunvalación, a la altura de barrio Cristalería.

El canal Ibarlucea luego desemboca en el arroyo Ludueña.