Un grupo de transeúntes que paseaba por la ciudad balnearia de Mar del Plata halló en la noche de este martes el cuerpo de un hombre que se encontraba tendido entre las rocas de Playa Chica, frente al Parque San Martín. Según se supo, el cadáver tenía signos de golpes a simple vista. La Justicia ya trabaja para identificarlo y esclarecer sus causas de muerte.

El hallazgo ocurrió a la altura de la calle Castelli y pasadas las 21 horas, cuando se registró un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un lugar de piedras de difícil acceso.

Tras la denuncia, se desplazaron al lugar agentes de la comisaría 9.ª, una dotación de bomberos de la ciudad, personal de la división de Riesgos Especiales y Defensa Civil, quienes trabajaron para rescatar el cuerpo que se encontraba boca abajo, informaron fuentes policiales a este medio.

La autopsia se realizará este miércoles a la tarde

Puede interesarte

El cadáver estaba a pocos metros del mar y en medio de las rocas que están colocadas como contención del paseo peatonal. Frente a este escenario, los rescatistas debieron utilizar arneses para sacarlo, como así también alumbrar el lugar con linternas debido a la poca luz en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima sería un hombre de entre 30 y 40 años, aunque su identidad aún no fue confirmada. Asimismo, se detalló que presentaba signos de un golpe en la cabeza, cuya lesión se veía a simple vista.

En el caso tomó intervención el fiscal Carlos Russo, a cargo de la UFIyJE N.º 7 de la ciudad, quien ordenó tareas de rigor en la zona a fin de averiguar cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar. Entre las medidas solicitadas, se analizan las cámaras de seguridad.

Hasta el mediodía de este miércoles, el cadáver aún no había sido identificado, cómo así tampoco las circunstancias de su muerte. Las causas se esclarecerán con los resultados de la autopsia, prevista para las 14. No obstante, según señalaron fuentes policiales a este medio, debido a cómo encontraron al hombre, se estima que su muerte no data de más de 24 horas.