Encontraron el cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en una laguna ubicada a metros del AeroClub de La Plata, en el kilómetro 52 de la Autopista La Plata - Buenos Aires, a la altura de la localidad de Ensenada.

Los bomberos y el equipo de rescate montaron un operativo en la zona para tratar de sacarlo del agua. Todavía no fue identificado y se investiga qué ocurrió.

El hallazgo se produjo cuando efectivos que patrullaban por el lugar vieron el cuerpo sumergido en el agua de la laguna, a pocos metros del borde del cauce.

Según fuentes oficiales, el hombre ya estaba muerto. El cuerpo tenía la ropa y las zapatillas puestas.

Los efectivos de la Policía Bonaerense, junto con peritos de la Policía Científica y personal de bomberos voluntarios, se encuentran trabajando en estos momentos en el lugar.

Fuentes del caso informaron que esperarán la autopsia para determinar si la muerte se debió a causas naturales, un accidente o alguna otra circunstancia.