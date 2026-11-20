Una escena poco habitual sorprendió al personal que trabajaba en la Costanera Este de Santa Fe. Durante la tarde del miércoles, guardavidas encontraron una cría de chajá entre camalotes que se desplazaban a la deriva por el agua y organizaron su rescate.

El pequeño ejemplar permanecía entre la vegetación flotante cuando fue advertido por los trabajadores de la zona. Ante la situación, decidieron ponerlo a resguardo y dar aviso a las autoridades para que intervinieran.

El operativo para poner a salvo al ave

Tras recibir la alerta a través de la Central de Emergencias 911, efectivos de la Policía Ecológica, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, llegaron al lugar y constataron que se trataba de un ejemplar juvenil de chajá.

Los uniformados trasladaron al ave a una jaula de protección y dieron intervención al área de Fauna, que deberá determinar los pasos a seguir para su cuidado.

Del procedimiento también se informó al fiscal en turno.

La fauna silvestre y la llegada de camalotes

La aparición de animales silvestres en sectores urbanos y recreativos de Santa Fe requiere atención, especialmente en las zonas cercanas al río y durante los períodos de movimiento de vegetación acuática.

Los camalotes pueden trasladar distintas especies y acercarlas a sectores frecuentados por personas. Por eso, ante el hallazgo de un animal silvestre, se recomienda mantener distancia y evitar manipularlo.

En caso de encontrar ejemplares que necesiten asistencia, se debe dar aviso al 911 o a las autoridades de fauna para que intervenga personal especializado.

El rescate en la Costanera Este permitió poner a salvo a la pequeña ave gracias a la rápida intervención de los guardavidas y la Policía Ecológica.