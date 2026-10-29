Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron de lado sus cruces y presentaron uno de los platos más elogiados de la noche en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). La dupla, que arrastraba una relación tensa dentro del certamen, obtuvo una devolución unánime del jurado tras cocinar juntas por primera vez.

Este miércoles, al inicio de la quinta semana de competencia, las conductoras quedaron emparejadas por azar. Su desafío fue elaborar una preparación con zanahoria y nabo, dos de los tubérculos dispuestos por el jurado. La asignación anticipó una jornada atravesada por comentarios cruzados. La conductora de Bendita (El Nueve) bromeó con la posibilidad de cocinar mal para que Mazzocco conociera una gala de eliminación, instancia que todavía no había enfrentado en el ciclo.

Karina Mazzocco llegó al desafío con una medalla conseguida en la semana anterior. El premio le permitía recibir, en su segundo turno de cocina, las indicaciones de Germán Martitegui junto con su compañera. La consigna establecía que cada integrante de la dupla debía cocinar por turnos, definidos por una chicharra. El beneficio habilitó un tramo de trabajo conjunto bajo la guía del chef. “Es la primera buena noticia que me dan esta noche”, celebró Mazzocco.

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Hermida, sin embargo, cuestionó el alcance de la ayuda. Consideró que Martitegui podía modificar el rumbo de la preparación cuando el tiempo estuviera avanzado. Mientras hablaba directamente a una cámara ubicada en su estación, Wanda Nara intervino con una ironía: “¿Edith está haciendo otro programa? ¿Hace su stream dentro de mi programa?”.

Cuando Martitegui se acercó a la estación de las conductoras, probó los pickles que habían preparado y destacó el resultado. Después, objetó el corte de las zanahorias y les pidió volver a hacer esa parte del plato.

Mazzocco protestó porque el cambio afectaba una tarea que ya había avanzado. Más tarde, Martitegui se rio al observar cómo Hermida revolvía una de las preparaciones y recurrió a un megáfono para transmitirles nuevas instrucciones.

La tensión entre las participantes también motivó otra observación de Wanda Nara, quien imaginó a ambas en un programa vespertino “dándole a todo el mundo”. Aun así, Mazzocco sostuvo que seguir la receta les permitió relegar momentáneamente sus diferencias. Hermida, en cambio, aseguró que prefería abandonar el certamen antes que volver a integrar una dupla con ella.

Para la degustación, la dupla de conductoras presentó un pescado al poché de leche de hierbas, con pickle de nabo, zanahorias glaseadas y ensalada fresca. Bautizaron al plato “Enemigas de raíz”. Hermida explicó que la incorporación del huevo poché había sido sugerida por Martitegui. Aunque inicialmente rechazaron su llegada a la estación, dijo que decidieron seguir sus recomendaciones.

Maru Botana valoró el uso de los ingredientes y la cocción. “Este es un plato de Tegui. Está sabroso, a punto, se sienten el nabo y la zanahoria, la ensalada es fresca”, afirmó. La jurado consideró que la preparación podría ser parte de la carta del restaurante del chef.

Damián Betular reforzó la evaluación positiva y elevó la exigencia para el resto de los equipos. “Este plato no tiene ni un defecto”, señaló ante las cuatro parejas que todavía debían presentar sus elaboraciones. Tras la devolución, Hermida y Mazzocco terminaron abrazadas. El plato que las reunió en medio de una relación marcada por los cruces se convirtió en una de las mejores presentaciones de la noche.

La conductora se sinceró sobre el conflicto previo con la animadora de Bendita (Video: SQP/ América TV)

La distancia entre ambas ya había aparecido antes de MasterChef Celebrity Argentina. En una entrevista con SQP, Karina Mazzocco contó que había esperado acercarse a Hermida dentro del reality, aunque percibía que su compañera podía conservar algún malestar del pasado.

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La conductora recordó que Hermida utilizó una ventaja en la competencia que la perjudicó, pero relativizó aquella decisión. “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”, sostuvo. También señaló que no quería prolongar las diferencias: “Si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”.

Según explicó Mazzocco, el origen del distanciamiento no habría sido un conflicto directo entre las dos, sino un comentario de una tercera persona que se emitió en el programa de Hermida y luego fue replicado en el ciclo que ella conducía. “Tiene que ver con otra persona que dijo una cosa que a ella le dolió mucho”, afirmó.

El antecedente también incluyó cuestionamientos públicos de Edith Hermida a A la tarde, el programa que Mazzocco condujo por América TV. Hermida había definido su estilo como “periodismo nefasto”, mientras que Mazzocco respondió que cada figura tiene derecho a expresar su postura y atribuyó el cruce a los personajes que ambas construyen frente a cámara.