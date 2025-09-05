Una influencer brasileña de 22 años murió de manera misteriosa durante unas vacaciones. Jaqueline Barbosa Nascimento desapareció mientras realizaba un paseo en moto de agua y su cuerpo fue encontrado este miércoles en la represa Jaguari, en Igaratá. Inicialmente se creyó que la muerte había sido un accidente, pero la Policía abrió nuevas investigaciones y calificó el caso como “sospechoso”, según informó el medio brasileño Metrópoles.

Jaqueline había viajado con un grupo de jóvenes que había conocido solo dos semanas antes. Su amiga Gabrielle Reis contó que la influencer insistió varias veces para realizar el viaje, ya que al principio sus amigos no mostraban interés, hasta que finalmente los convenció.

Las autoridades investigan su muerte como sospechosa. (Foto: TikTok/@jaques2_barbosa)



Gabrielle la describió como una “chica muy dulce y cariñosa” que siempre pensaba en los demás, pero admitió que también era “demasiado ingenua”. La amiga reveló que recientemente habían tenido una discusión sobre la forma en que Jaqueline estaba llevando su vida, lo que generó tensión entre ellas.

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Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte y no descartan ninguna hipótesis.