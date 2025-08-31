Uno de los motociclistas impactó al otro desde atrás y desencadenó el brutal accidente. Todo quedó registrado por las cámaras de la zona.

Un motociclista chocó a otro desde atrás mientras circulaban en el mismo sentido y por el brutal impacto terminaron embistiendo a un patrullero. Ambos conductores fueron trasladados al hospital local y permanecen internados en estado delicado.

El impactante episodio ocurrió el viernes por la noche en el cruce de las calles San Martín y Paraguay, en la localidad de Ensenada. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, uno de los involucrados es repartidor de una aplicación que se encontraba trabajando.

Hasta el momento se logró establecer que uno de los motociclistas embistió al otro desde atrás y provocó el impacto. La filmación dejó en evidencia la brutalidad del choque.

Tras ello, los dos motociclistas terminaron deslizándose varios metros hacia adelante y específicamente una de las motos chocó contra un patrullero de la Policía Bonaerense que se encontraba estacionado a un costado de la calle.

En la filmación también se alcanza a observar como un hombre que pasaba por allí se acercó al lugar para intentar asistir a las víctimas. Los heridos fueron identificados como dos jóvenes de 20 y 24 años, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde permanecen internados en estado delicado, según informaron.

Como las cámaras de seguridad del municipio registraron la secuencia, ese material pasó a formar parte de la investigación judicial que se lleva adelante bajo la carátula de “lesiones culposas”. El testigo que se acercó a ayudar a las víctimas también será clave para aportar datos que ayuden a esclarecer la causa del choque.