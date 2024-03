Un matrimonio fue víctima de una pesadilla este lunes por la noche cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su casa en el country Estancia El Terrón de Córdoba, los golpeó y amenazó con matarlos por un dato que, al parecer, les habían dado equivocado. "Querían dólares, no querían pesos", contó una de las víctimas.

De acuerdo a los primeros testimonios, los ladrones habrían realizado tareas de inteligencia y lograron ingresar al barrio cerrado de la localidad de Mendiolaza después de cavar un túnel para sortear el cerco eléctrico, traspasar tres alambrados y evitar las cámaras de seguridad.

"Estábamos mirando televisión, sentí un ruido, creía que era mi hijo que venía de la cancha. No, eran tres individuos, me cortaron con un cortafierros en la cabeza. Me agarraron y dos se fueron a buscar a mi señora", relató la víctima, sobre cómo empezaron los 20 minutos de terror en su propia casa.

"Querían dólares, no querían plata. No sé quién les ha dado ese dato. No tengo ni en colores. Se les dio el dinero que teníamos".

Aunque no llegaron a estar media hora dentro de la vivienda, el propietario dio cuenta de la violencia del asalto y aseguró que los delincuentes "revolvieron absolutamente todo" para, finalmente sin encontrar los dólares que habían ido a buscar, darse a la fuga con "dos computadoras, relojes, una pistola calibre 22, una Tala de tiro deportivo", entre otras pertenencias.

"Han hecho un trabajo de inteligencia, realmente una cosa muy rara. Nadie sabe explicar qué pasó que no se activaron las alarmas", dijo por último el damnificado.

Y cerró: "Las reacciones de cada persona son todas distintas y en cualquier momento una mala actitud de ellos puede terminar en una mala reacción de la otra parte y sabemos cómo termina eso".