El hecho ocurrió en Remedios de Escalada, Lanús. Ambos delincuentes continúan prófugos y son intensamente buscados.

Dos delincuentes que se hicieron pasar por clientes intentaron robar una panadería en Remedios de Escalada, partido de Lanús, pero dos empleadas se resistieron y lograron evitar el asalto.

Una de ellas agarró una cuchilla que tenía en la cocina, luchó contra los ladrones cuerpo a cuerpo y logró que se escaparan sin cumplir su cometido. El hecho ocurrió este jueves, en la calle Marcos Avellaneda y Luis Vernet.

En el video que quedó registrado en las cámaras de seguridad se ve el momento en el que los ladrones ingresaron al local, pidieron un kilo de pan y, cuando la empleada se alejó del mostrador, uno de ellos fue directo a la caja registradora mientras su cómplice hacía de campana en la puerta.

De repente, la otra mujer que estaba en la cocina salió corriendo con una cuchilla y los amenazó. Luego, agarró a uno de los ladrones del brazo y lo empujó hasta la salida tras un violento forcejeo.

Ambos delincuentes continúan prófugos y son intensamente buscados. Las empleadas radicaron la denuncia en la comisaría de Lanús, donde aportaron las imágenes.