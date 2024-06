Se relaciona al “veranito de San Juan” con un período en que las temperatura ascienden más de lo habitual, donde ingresa una masa de aire cálido y húmedo que interrumpe los días fríos.

En el transcurso del mes de junio, al igual que todos los años, en Santa Fe aparece un “falso verano” en medio de frías temperaturas. Esta vez, parece que el llamado “veranito de San Juan” viene más adelantado de lo habitual.

¿Qué es el “veranito de San Juan”?

Se relaciona al “veranito de San Juan” con un período en que las temperatura ascienden más de lo habitual, donde ingresa una masa de aire cálido y húmedo que interrumpe los días fríos. Ocurre casi todos los años a finales del mes de junio; y desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron el período cálido que se registró el 28 de junio de 1985, en el que la ciudad de Buenos Aires registró 26°C,Rosario 26,7°C y Córdoba llegó a los 31,9°C.

Si bien está arraigado en nuestra cultura, hay que distinguir que meteorológicamente no es un fenómeno. “No se cumple todos los años, ni tampoco están definidas las temperaturas o el lapso de tiempo que se deben sostener para considerarlo como tal”, aclaraba Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional. Además, agregó que: “Es popular no solo en Argentina si no en toda América del sur y América central. Es un mito religioso y donde está la religión católica, se sigue”.

Puede interesarte

Su relación con el catolicismo

Por su parte, el Padre Axel Arguinchoa, explicó la relación de este cálido período con San Juan Bautista, quien nació el 24 de junio y al que se le atribuye el “veranito”, “San Juan Bautista es un santo muy especial en la historia. Tal es así, que en el santoral de la iglesia se celebra el nacimiento de Jesús en Navidad, el 8 de septiembre la santísima Virgen María y el 24 de junio, San Juan Bautista. Es el único nacimiento de un santo que se celebra ya que comúnmente, sus fiestas coinciden con la fecha de sus pascua, de su muerte”.

Al igual que “la tormenta de Santa Rosa”, el “veranito de San Juan” no tiene una relación directa ni con la fe, ni tampoco con la meteorología. En este sentido, el Padre Axel agregaba: “La vida de Juan Bautista ni siquiera se relaciona con el calor o con que lo hayan quemado. Su martirio fue en la cárcel donde le cortaron la cabeza”.

Fin de semana cálido en Santa Fe

El fin de semana del 7, 8 y 9 de junio se esperan días cálidos que van a afectar desde el norte de la Patagonia hasta el norte de Argentina. Se espera un ascenso de temperatura gradual y se estima que el día más caluroso será el sábado, con una mínima de 19° y una máxima de 29°.