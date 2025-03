Esa es la sensación con la que salí de su show. Pero, no la voy a dejar ahí, sino que les voy a contar cómo fue su primer recital en el que presentó por primera vez su nuevo disco AMERI con el que dio comienzo a una gira por 16 países.

Con una puesta de escena simple, pero increíble, donde predominaba el rojo y el negro -esencia de este nuevo disco- y una banda en vivo que le dio un toque especial a la noche, Duki hizo vibrar al barrio de Villa Crespo.

Para comenzar un dato de color, pero no menor, fue la previa del show. Si bien no había telonero, sonaba una playlist alucinante de rock argentino, en donde se escuchó desde Charly García hasta Soda Stereo. Ya, alrededor de las 21.05 el ambiente cambió por completo, dándole paso al trap.

Acompañado de siete bailarines, lookeados con conjuntos deportivos, Duki apareció en el escenario con un trago en la mano y comenzó con una seguidilla de canciones de este nuevo disco, que ya en su primer día alcanzó 13,5 millones de reproducciones, convirtiéndose en el álbum argentino más escuchado en 24 horas.

Así, poco a poco, fue recorriendo desde los temas más nuevos hasta sus primemos hits que lo colocaron como uno de los referentes del trap, como “Hello Cotto” y “Rockstar”.

Si bien el show comenzó a puro trap y muy power, supo encontrar sus momentos más sensibles. Fiel a su esencia, Duki se mostró emocionado hasta las lágrimas al cantar una de sus canciones más profundas: “Barro”. En esta misma línea, tocó “No me llores”, uno de los temas más pedidos por el público.

“Esto no sería posible sin ustedes. Gracias a los que me siguen desde siempre o desde hace unos meses, a los que están acá, que quizás no les gusta mi música, pero están acompañando a alguien. Gracias”, dijo, casi al final del show a su público.

Un público que, en general, lo sigue desde hace años, como fue el caso de Iván, un joven que en la mitad del espectáculo fue subido al escenario para cantar con su ídolo “Hitboy”. “¿Dónde está el que tiene la entrada del 2018?”, dijo el duko mientras la gente de la producción hacía subir al joven que apenas podía hablar de la emoción. Esta breve escena da cuenta de la conexión entre el artista y sus seguidores.

Así, entre tema y tema sonaba una ovación que hacía vibrar al estadio. Alrededor de las 22.30 el show llegaba a su fin con “Givenchy”, canción con la que volvió al trap luego de dos discos de Reggaetón con los que, sin lugar a dudas, demostró que se adapta a cualquier estilo.

Para cerrar la noche, mientras los músicos se retiraban del escenario, entonaron las estrofas del himno argentino, coronando una noche de gloria para el chico que salió del Quinto Escalón y que hoy ya lleva cuatro estadios Vélez, dos River Plate y va por seis Arena de Buenos Aires sold out.