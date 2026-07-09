La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más sensibles del reality. Entre lágrimas, la actriz escuchó que su familia necesitaba que estuviera afuera de la casa y tomó una decisión inmediata: abandonar el juego para acompañar a su mamá.

El momento tuvo una carga especial porque llegó después de horas de mucha angustia para Andrea del Boca dentro del aislamiento. Desde el confesionario, Gran Hermano buscó transmitirle tranquilidad antes de explicarle el motivo del llamado: “Hablé con tu hija y me dijo que tu mamá estaba teniendo algo, nada grave. Pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Tranquila”.

La voz de la casa insistió en que no se trataba de una emergencia extrema, aunque sí de una situación familiar que no podía ignorarse. “No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando”, le explicó, antes de marcarle el camino con una pregunta directa: “Dicho esto, si bien es tu hija la que necesita tu presencia fuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá. ¿Estás de acuerdo?”



Andrea del Boca no dudó. Conmovida por la noticia y sin intentar sostener su permanencia en competencia, dejó en claro cuál era su prioridad: “Si, siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas y que, obviamente, primero están mi mamá y mi hija”. La respuesta mostró que su paso por el programa siempre estuvo condicionado por el acompañamiento de su círculo íntimo.



Ya con la decisión tomada, la actriz aprovechó ese último intercambio para despedirse de Gran Hermano con palabras atravesadas por la emoción. “Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. No quise.... Pero bueno, ese es el poder tuyo que me lleva a lugares muy íntimos y muy profundos”, expresó.

"Andrea":

Por la salida de Andrea del Boca de #GranHermano Generación Dorada pic.twitter.com/cHDsu0fYwI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 9, 2026

La despedida terminó de quebrarla cuando resumió lo que significó para ella formar parte de esta edición. “He sido muy feliz y me siento honrada de haber sido parte de esta Generación Dorada”, aseguró Andrea del Boca, antes de recibir la devolución final de Gran Hermano: “Ha sido un enorme placer conocerte. Ahora podés despedirte de tus compañeros y podés retirarte por la puerta principal”.



Conmovida por lo ocurrido, la participante dejó el aislamiento luego de saludar a sus compañeros y se retiró por la puerta principal. Su partida marcó una nueva interrupción en su recorrido dentro del reality, pero también dejó una imagen clara: ante la necesidad de su familia, eligió correrse del juego y estar cerca de quienes más la necesitaban.