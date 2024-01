Luego de la jornada cargada de tensión que se vivió el último domingo, este lunes en Gran Hermano 2024 (Telefe) se definió la salida de dos nuevos participantes. En la placa habían quedado Denisse, Alan, Sabrina y Bautista luego de que el voto positivo del público haya salvado a Rosina, Zoe, Lisandro, Federico, Emmanuel, Virginia, Martín y Nicolás.

Antes de que se cerrara la votación, el Gran Hermano los fue llamando de a uno a los nominados para que le hablaran al público durante un minuto y los convencieran de seguir en el juego. La primera en pasar al confesionario fue Denisse. “Es mi primera vez hablándole a la gente, la verdad es que estoy nerviosa”, comenzó diciendo con la voz bastante temblorosa. “También estoy agradecida de haber llegado hasta donde llegué. Quiero que me apoyen, me quiero quedar. Sé que también estuve medio apagada en estos meses, pero si me quedo prometo darlo todo, dar lo mejor de mí. A veces, estar acá adentro te produce algunas inseguridades que tenés que sobrellevar y no es tan fácil. Pero quiero jugar, me quiero quedar. A los que me votaron, gracias, los quiero mucho. Y espero que me sigan apoyando”, dijo y se quedó callada. “Tenés más tiempo”, le indicó el dueño de la casa. “Estoy nerviosa”, reiteró la rubia.

“Sé que capaz afuera piensan que no les cierro. No soy muy de hablar de mí, pero es porque me manejo acá como afuera: necesito tiempo. Yo no doy el 100% al primer día que te conozco. Y puede ser que en el juego me haya dormido un poco, me cuesta jugar con las personas o decir: ‘Hoy voy a hacer contenido’. Lo dije desde el día que entré, que mi mejor juego era ser yo misma. Así que voy a ser fiel a eso. Y si me apoyan, es porque les gusta como soy”, cerró finalmente. Afuera, la tribuna en el estudio clamaba: “¡Qué se vaya, qué se vaya!”.

Puede interesarte

Inmediatamente llegó el turno de Sabrina, quien avanzó segura hacia su encuentro con el Big. “Quiero pedirle a toda mi gente que me apoye, que me banque, a mi comunidad, a toda la gente que está conociendo un poquito de mí, que apuesten y me den una oportunidad para seguir acá. Sabrina al 9009. Les prometo que me voy a volver a encender, que voy a volver a brillar. Que me apagué un poco, pero lo voy a dar todo. Me voy a divertir, voy a volver a hacer personajes con Emma. La gente que me conoce afuera sabe que tengo un montón de facetas que todavía me falta mostrar acá”, dijo muy convencida de sí misma. “¿Por qué decís que te apagaste?”, la interrogó el GH. “Por el hecho de juntarnos un poco con Alan y apartarnos un poco, por el hecho de pasarla bien. Sé que eso me alejó de las cosas que pasaban en la casa, mis compañeros me lo dijeron por momentos. Y siento que eso puede haberme afectado en el afuera, así que estoy dispuesta a ver esa parte mía y cambiarla”, le respondió.

Acto seguido, pasó Alan. Silbando muy tranquilo y totalmente ajeno a los “tomatelá, tomatelá” con los que rugía la tribuna, hizo su ingreso al confesionario. “Siento que últimamente no estoy mostrando mi mejor versión, tuve días muy complicados. Siempre trato de meterle para adelante, acordarme de mi familia y todos los que me están mirando y me están apoyando. Tengo mucho para dar todavía, por más de que me haya apagado un poco, me falta mucho por demostrar. Si no se da, no se da. Pero siento que tengo mucho para jugar. No activé mucho en los últimos días, pero me quiero quedar todavía”, dijo algo dubitativo.

Denisse es la primera eliminada de la noche y abandona la casa de #GranHermano 👋🏻



➡️Mirá la gala de eliminación en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/YSGQ3BOx0e — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2024

Bautista fue el último en pasar y dio sus motivos en público para ganarse el voto. “A los que quizás piensen que el voto les da igual, o les da pereza hacerlo, les pido que por favor que lo hagan, esos votos hacen la diferencia. Así que si me están escuchando esto y están en la duda, háganlo. Me quiero quedar más tiempo en la casa. Si bien hasta ahora fui muy fiel a mi mismo, siento que tengo mucho para dar, que van a venir situaciones para mostrar quién soy. Si están para ayudarme, estoy muy agradecido”, expresó con tranquilidad. “Y si me voy, me voy contento. Haber estado casi dos meses acá fue una locura, hay que estar adentro para entenderlo”, agregó luego.

ALAN es el segundo eliminado de la noche y abandona la casa por decisión del público 📲



➡️Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/E6ZVhZSv4H — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2024

Un rato después, Santiago del Moro le pidió a la escribana del programa que le alcanzara el primer sobre de la noche, el cual contenía el nombre y la foto del primer participante salvado. “Quien sigue en el juego es... ¡Bautista!”, anunció el conductor a las 23.09, después de generar expectativas en el enlace con la casa. El participante fue abrazado por todos sus compañeros y largó un suspiro de alivio.

A las 23.31 se cerró por fin la votación y cuatro minutos más tarde el conductor anunció quién sería el primero de los dos en abandonar el juego. “Quien sale de la casa es... ¡Denisse!”, dijo del Moro y a la rubia se le transformó la cara. Inmediatamente fue consolada por todos, pero muy especialmente por Bautista, quien le dio un beso en la boca y le dedicó un sentido “te quiero mucho”.

Puede interesarte

Así las cosas, todo quedó entre Alan y Sabrina, quienes también iniciaron un vínculo en la casa aunque no exento de polémica, dado que ella está de novia hace ocho años con un tal Brian Fernández. Antes de que se supiera la decisión del público, se trenzaron en un largo y emotivo abrazo, los dos con los ojos muy cargados de lágrimas. “Las cosas que vivimos acá no te las quita nadie, todo lo que compartimos...”, le dijo ella.

A las 0.01 ya del martes, Santiago recibió el sobre final de parte de la escribana mientras Sabrina y Alan esperaban la decisión tomados de la mano. Para sumar todavía más expectativa, el conductor se retiró de la casa y la cámara se quedó del lado de adentro para reflejar la ansiedad que sentían tanto los nominados como el resto de los participantes. Luego de un corte comercial, a las 0.20 se supo que Alan quedó eliminado del juego. Su reacción fue una sonrisa nerviosa y el primer abrazo que recibió fue, claro, de su gran “amiga”, quien quedó desconsolada al verlo cruzar la puerta hacia la vida real.