Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de todas las miradas tras viralizarse las imágenes de su emoción durante los festejos de Mauro Icardi por un nuevo campeonato con el Galatasaray. Entre lágrimas y abrazos, la actriz acompañó al futbolista en una noche inolvidable en Turquía.

China Suarez’e Türk duygusallığı bulaşmış. pic.twitter.com/E6TB1mkN1h — Emre Özen (@EmreeOzen1905) May 15, 2026

Mauro Icardi se consagró nuevamente campeón de la Superliga turca con el Galatasaray luego del triunfo por 4 a 2 frente al Antalyaspor, logrando así su cuarto título en el fútbol de ese país. Y Eugenia fue una de las grandes protagonistas de la celebración.

En los videos e imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se pudo ver a la actriz quebrada en llanto mientras acompañaba al delantero en el estadio, visiblemente movilizada por el logro deportivo y el especial momento familiar que compartieron.

Además de las imágenes familiares, hubo lugar para los románticos besos entre la actriz y el futbolista, que volvieron a alimentar las versiones de que la relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos.

Las postales del festejo no tardaron en explotar en redes, donde muchos usuarios destacaron el gesto emocionado de la China y el fuerte vínculo que mostró con Mauro en una noche cargada de emoción, fútbol y amor.

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LA OFERTA MILLONARIA QUE PODRÍA DECIDIR EL FUTURO DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Mientras la temporada en Turquía entra en su recta final y el Galatasaray ya festeja un nuevo campeonato anticipado, todas las miradas apuntan al futuro de Mauro Icardi y Eugenian “la China” Suárez. La pareja atraviesa días decisivos: seguir instalados en Estambul o pegar el volantazo y regresar a la Argentina o incluso probar suerte en otro destino europeo.

Y en medio de esa encrucijada sentimental, laboral y familiar apareció una bomba capaz de cambiarlo todo. Según medios turcos, el club donde Icardi se convirtió en ídolo absoluto y máximo goleador extranjero de la historia decidió ir a fondo para convencerlo de quedarse. ¿Cómo? Con una “oferta histórica” que, aseguran, implica que el Galatasaray “abrió la bolsa al máximo”.

El portal turco “Arat” fue el primero en tirar el bombazo con un título digno de las grandes ligas del espectáculo: “Oferta histórica de Galatasaray a Mauro Icardi”. Y después detalló el paquete multimillonario que le habrían acercado al delantero rosarino.

El ofrecimiento incluiría 2 millones de euros garantizados de salario, además de otro millón de euros por derechos de imagen y un millón más bajo el concepto de “bono de lealtad”.

Pero eso no sería todo. También aparecen premios extra totalmente explosivos: 500 mil euros si el equipo vuelve a salir campeón, otros 500 mil si llegan a cuartos de final de la Champions League y hasta 750 mil euros si alcanzan las semifinales del torneo más importante de Europa.

En el plano individual, la cifra también sorprende: Icardi cobraría un millón de euros extra si supera los 15 goles en la Superliga turca y otro millón más si marca al menos 5 tantos en la Champions.

Sin embargo, el detalle más impactante llegaría al final del contrato. Porque, según trascendió, existiría una cláusula automática que extendería el vínculo hasta la temporada 2027/2028 si Mauro cumple determinados objetivos: jugar al menos 60 minutos en el 60% de los partidos o alcanzar una participación de más de 20 goles.

Es decir: dos años más en Turquía, cobrando cifras astronómicas y viviendo lejos de los escándalos argentinos. La decisión no pasaría solamente por lo económico. Para la China, continuar en Estambul puede significar tranquilidad y privacidad, pero también alejarse de proyectos laborales, del movimiento artístico local y de su rutina familiar en Argentina.

Por ahora, ni Icardi ni la China hablaron públicamente. Pero en Turquía ya dan por hecho que el Galatasaray está dispuesto a hacer cualquier cosa para retener a su gran estrella.