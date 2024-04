Este jueves 11 de abril y después de mucha expectativa generada por sus tres primeros singles, Tini Stoessel publicó su quinto disco de estudio titulado Un mechón de pelo. El trabajo refleja las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo.

Algunos minutos antes de las 9 de la noche, horario en que estaba pautado el lanzamiento, Stoessel realizó un vivo de Instagram a corazón abierto en el que expuso sus sentimientos con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Tini apuntó al uso de las redes sociales, específicamente con lo que tiene que ver con el odio que se envía y recibe. “Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, dijo llorando.

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mi, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, le pidió a su comunidad.

En torno a este nuevo trabajo, Tini contó que próximamente dará tres shows en Buenos Aires. Aunque no reveló cuándo serán, sí dijo que serán “solamente para este álbum, para mostrar Un mechón de pelo. Lo que estamos preparando es un show igual de intenso que álbum. Es algo que nunca hice en vivo, todo lo que estamos planteando y proponiendo para hacer. Es un desafío gigante como lo fue también hacer este álbum. La idea también es poder filmar este show y que todos los que no puedan estar presentes, igualmente lo puedan ver desde sus casas o donde sea”.

“Los adoro, los amo. Gracias por acompañarme, sentí mucho el amor que me mandaron en estos días. Y me siento bien orgullosa de haber contado mi verdad y mi historia”, dijo después en agradecimiento a sus fans. Y si bien está en pleno proceso de mostrar este nuevo trabajo, ya dio una pista importante de lo que será su futuro en cuanto a la música.

“En este momento estoy en el estudio viviendo algo muy increíble, ojalá algún día se los pueda contar. Creo que nunca me hubiese imaginado estar viviendo esta experiencia, en el estudio con alguien que admiro tanto, desde hace muchos años de mi vida. Estoy que no lo puedo creer”, contó con suspenso. “Perdón que me puse tan emocional, estoy así desde ayer a la noche. Casi que no pude dormir, es que tengo muchos sentimientos encontrados. No quería dejar de pasar por acá para decirles gracias y que no se sientan solos ni solas. Todos estamos pasando por diferentes procesos. Y de eso se trata la vida, de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en los lugares oscuros para entender qué está pasando”, cerró Tini con su emotivo mensaje y le dio pie al estreno del disco, que ya está disponible en las plataformas digitales.

El primer adelanto había sido “Pa”, un tema que le dedicó a su padre Alejandro Stoessel, quien estuvo internado en 2022 por una hemorragia estomacal. Recordamos que aquella situación la llevó a la cantante a postergar los shows en el Hipódromo que finalmente realizó en el mes de mayo. “El mundo seguía girando pero no pa mí, pensando en todo lo que aun nos falta por vivir. Siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí”, fueron algunas de las frases que le dedicó por el complejo momento que vivieron mientras el productor se encontraba internado en grave estado de salud.

El siguiente fue “Posta”, una canción con la que expresó sus sentimientos ante los haters y las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “Suelta el pelo contra el viento, para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra... Posta, y me encanta que no la conozcas. Posta, soy la flaquita de la tele que de memoria se aprendió lo que le impostan. Flasheaste que tenés la posta, pero puedo decírtelo porque ahora sí me importa... Podría seguir, pero mejor te la hago corta. Posta”, reza parte de la canción, que al igual que la otra, rápidamente se convirtió en tendencia.

El martes pasado lanzó el tercer single del disco, llamado “Buenos Aires”, una balada melancólica en la que Tini canta con las emociones a flor de piel, en línea con la propuesta del álbum que se viene. En el videoclip, la cantante aparece disociada: por un lado, ella misma, vestida con un hoodie, una gorra y la mirada triste, mirando la ciudad desde una cúpula. Abajo se la ve a una Tini en actitud popstar, con otro look y caminando segura.

“Pretender que todo se lo lleva el viento y entender que me he extrañado tanto tiempo / Ayer llovió en Buenos Aires, mis lágrimas por la calle, miré a través de la persiana y no está el sol / A veces no sale / Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida / de que el amor exista después del amor / aunque te lastima / Y hoy Buenos Aires lastima / Y hoy Buenos Aires lastima”, dice el coro de la canción.