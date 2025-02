En pleno escándalo por su separación de Wanda Nara, Mauro Icardi viajó con Eugenia 'la China' Suárez a Santa Fe para presentarla a su familia paterna y después de pasar por Rosario, la pareja partió rumbo a Milán.

Tras arribar a Europa, Mauro y la China Suárez realizaron un romántico recorrido por la ciudad italiana que incluyó una visita a la icónica Plaza del Duomo y una cena en un reconocido restaurante de comida argentina. Además, el futbolista le hizo un imponente y lujoso regalo a la actriz que no paso inadvertido.

De esta manera, a través de su cuenta oficial en Instagram (@mauroicardi), el jugador del club turco Galatasaray compartió algunas postales desde distintos puntos en Italia junto a Eugenia.

“Caminando por las calles de Milán, de la mano, como si el tiempo se hubiera detenido sólo para nosotros”, escribió el futbolista en el epígrafe que acompañó el posteo a modo de dedicatoria.

Una de las paradas fue la Plaza de la Catedral, donde se los vio muy compenetrados, compartiendo tiernos besos y gestos de cariño.

La romántica dedicatoria de Mauro Icardi a la China Suárez en redes sociales.La romántica dedicatoria de Mauro Icardi a la China Suárez en redes sociales.

En las imágenes compartidas en redes sociales, la actriz lució diferentes looks para cada ocasión. Al momento de visitar la Catedral, Eugenia lució unos pantalones rectos negros que combinó con unas botas bajas en el mismo tono y un abrigo de piel marrón claro que generó polémica y desató críticas desde que se la vio usándolo en Italia por primera vez.

Por su parte, Mauro se mostró un look invernal compuesto por un jean azul oscuro, zapatillas blancas y una campera otoñal de símil cuero negra, que hacía juego con el gorro de lana elegido para combatir el frío en Europa.

Además, la actriz y el jugador de fútbol disfrutaron de un distendido almuerzo, y para la ocasión, La China Suárez apostó por un jean celeste ajustado, una remera blanca de manga corta y botas negras hasta la rodilla, con un abrigo de piel negro reposando sobre su silla.

En tanto, el futbolista eligió un atuendo cómodo y deportivo: buzo azul, pantalón negro holgado y zapatillas blancas.

Como no podía ser de otra manera, Icardi y Suárez también realizaron compras y el costoso regalo que le hizo Mauro a la actriz no paso inadvertido. Fue la panelista de Puro Show (El Trece) ‘Pochi’ de Gossipeame, quien a través de su cuenta de Instagram, publicó un video de ambos caminando en la noche lluviosa de la ciudad europea.

“China y Mauro caminando por las calles de Milán. Ella ligó una alta Hermès”, escribió la influencer, resaltando el accesorio que la ex Casi Ángeles llevaba colgado sobre su muñeca derecha.

En la historia siguiente, Marcia Frisciotti -popularmente conocida como Pochi- publicó una foto de la lujosa cartera de la reconocida firma francesa. "Esta es la carterita", señaló sobre el modelo Haut À Courroies que la actriz eligió en tonos gris y negro, con un valor estimado en 58.760 euros.

Finalmente, según informó Yanina Latorre, Mauro y Eugenia disfrutaron de una velada en 'El Porteño', un restaurante argentino ubicado en Milán.

No obstante, la panelista de LAM (América TV) informó: "Me dicen que no se hablan mucho. Que él está todo el tiempo con el celular". "No se quisieron sentar uno al lado del otro. Pidieron sentarse enfrentados", remarcó.