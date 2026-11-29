Dos hombres fueron encontrados muertos dentro de un auto durante la madrugada de este sábado en el barrio Feria, en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos.

La Jefatura Departamental de Policía informó a medios locales que un hombre llamó al servicio de emergencias para alertar que habían baleado un auto. Cuando los agentes llegaron a la calle Arenales, en inmediaciones de un puente, encontraron a las víctimas.

Las autoridades identificaron a los hombres como Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24. Ambos presentaban heridas de arma de fuego.

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El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, confirmó a Elonce que ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Schmuck indicó que el personal de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegó al barrio Feria para comenzar las pericias correspondientes. “Se están realizando algunas diligencias y algunos testimonios se están levantando. La investigación está encaminada”, indicó Schmuck al medio citado.

“Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra”, explicó.

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Luego del hallazgo, el fiscal Facundo Barbosa se presentó en el lugar para supervisar las tareas del equipo de Criminalística y el médico forense. La División Homicidios de Paraná también colaboró en la escena.

Por el momento, la Policía avanza en la búsqueda de testimonios para esclarecer el hecho.

Los cuerpos fueron trasladados inicialmente al hospital de La Paz mientras se esperaba la llegada de un vehículo forense de Paraná. Luego, fueron enviados a la morgue de la localidad de Oro Verde para realizarles la autopsia.