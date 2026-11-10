La Policía de Entre Ríos encontró un cadáver este lunes en una planta de reciclaje de residuos de la ciudad de Diamante, durante un operativo de búsqueda de un hombre de 64 años que estaba desaparecido desde hacía varios días. La Justicia investiga si el cuerpo pertenece a la persona buscada y ordenó tres allanamientos que terminaron con tres hombres detenidos.

La investigación comenzó durante la noche del domingo, cuando familiares de un vecino de 64 años denunciaron que hacía varios días que no tenían noticias de él.

Según la información policial, el hombre vivía solo en una casa de la zona rural del distrito Isletas y sus allegados lo habían visto por última vez algunos días antes.

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A partir de la denuncia, efectivos de la Jefatura Departamental Diamante iniciaron un operativo de búsqueda bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

El operativo incluyó la participación de perros especializados en rastreo y drones de la División de Técnicas Especiales de la Policía de Entre Ríos.

Durante la mañana del lunes, los investigadores concentraron los rastrillajes en las inmediaciones de la planta de reciclaje de residuos de Diamante. Fue allí donde localizaron el cuerpo sin vida de una persona mayor de edad.

Personal de Bomberos Zapadores intervino para retirar el cadáver y trasladarlo a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se dispusieron los estudios correspondientes.

Las pericias buscarán establecer la identidad de la persona encontrada, determinar la causa de la muerte y confirmar si se trata del hombre de 64 años que era buscado.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del cuerpo ni las circunstancias del fallecimiento.

En paralelo al procedimiento, los investigadores reunieron distintos indicios que llevaron al Ministerio Público Fiscal a solicitar autorización judicial para realizar tres allanamientos en casas de Diamante.

Los operativos se concretaron durante el mediodía del lunes, después de que el Juzgado de Garantías autorizara las medidas.

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Durante los procedimientos, la Policía secuestró diversos elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a pericias para determinar si tienen relación con el hecho.

Además, fueron detenidos tres hombres, dos de 40 años y uno de 21, por su presunta vinculación con la investigación.

Los sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía Policial y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para identificar el cadáver y determinar cómo murió la persona encontrada.