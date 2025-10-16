La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, según supo la agencia Noticias Argentinas, y su abogado pedirá la inimputabilidad.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Luego de la audiencia, José Luis Legarrate, abogado del acusado, habló con la prensa para dar detalles de cómo seguirá la defensa de aquí en adelante: "Laurta en la audiencia se mostró colaborativo, no nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva".

Al ser consultado sobre cómo es su situación procesal, Legarrate expuso que es "muy compleja" pero que todavía "hay evidencias por incorporar y analizar", por lo que "es temprano para dar a conocer fundamentos, hay que trabajar de manera profesional".

"Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", sumó.

En este sentido, conforme a la información a la que accedió NA, Laurta será trasladado este jueves por la tarde hasta dicha provincia.

Por último, algo que se esperaba como defensa, señaló que no descartan que el acusado haya sufrido "un proceso vivido de psicosis", por lo que podrían plantear su inimputabilidad.

"El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal", concluyó.