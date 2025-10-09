El cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue encontrado durante la mañana de este martes en un aljibe de Gobernador Mansilla, Entre Ríos. La joven recibió un disparo en la cabeza y el principal sospechoso es Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, con quien habría mantenido un vínculo personal.

Daiana había sido vista por última vez el viernes 3 de octubre. La detención de Brondino se produjo el domingo, luego de que la investigación revelara comunicaciones entre ambos el día de la desaparición.

Allanamiento y peritajes

La Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Brondino, ubicada en Córdoba 390, y secuestró tres carabinas que serán sometidas a peritajes para determinar si alguna se utilizó en el crimen. Durante el operativo, el hombre reaccionó de manera violenta: efectuó disparos y quiso quitarse la vida, aunque fue reducido por los efectivos. Por esto, también quedó imputado por resistencia a la autoridad.

Quién es el único sospechoso detenido por el crimen de Daiana Mendieta. (Fotos: Instagram / @daianamendieta_ y @teconte_ar)

Brondino, apodado “Pino”, es productor y contratista rural en Gobernador Mansilla. Según los registros, trabaja como agropecuario, prestando servicios durante la siembra y la cosecha.

Puede interesarte

Posible móvil del crimen

Amigas de Daiana describieron que la relación entre la víctima y Brondino era “tóxica y clandestina”, ya que él estaba casado. En los últimos meses, Daiana había comenzado una nueva relación sentimental y “se la veía mejor que nunca, reluciente”, según su amiga. Los investigadores apuntan a los celos como posible móvil del asesinato.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que existen elementos que vinculan al detenido con el crimen y que la investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles del caso.