Una mujer fue detenida en San Salvador luego de intentar prender fuego a su ex pareja mientras dormía, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado. Según informó la Policía, la agresora habría rociado al hombre con un líquido inflamable mientras se encontraba en su vivienda junto a su hija menor y su actual pareja, con la aparente intención de incendiarlo.

Al no lograr su objetivo, la mujer escapó hacia su domicilio, pero fue interceptada en la vía pública por personal de la Jefatura Departamental San Salvador, que procedió a su aprehensión inmediata.

Tras el procedimiento, los efectivos dieron aviso al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la detención de la sospechosa por el supuesto delito de “tentativa de homicidio”. La mujer, mayor de edad, fue trasladada a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

En el domicilio donde ocurrió el ataque intervino personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, la Sección Policía Científica, la Comisaría de Minoridad y el médico policial de turno, quienes realizaron peritajes y tomaron declaraciones para establecer las circunstancias del hecho.

Fuentes policiales confirmaron que ninguno de los presentes resultó herido, aunque la situación generó gran conmoción por la gravedad del intento y el riesgo que implicó para la familia.