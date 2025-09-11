Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 42 años en una vivienda de calle Podestá, en Basavilbaso, la Policía confirmó que la hipótesis de un robo como causa del hecho quedó prácticamente descartada.

El jefe departamental de Uruguay, Esteban Allegrini, precisó que en el lugar “se encontraron elementos de mucho valor, como dinero, celulares y computadoras, que permanecían en la vivienda”. Además, subrayó que no se advirtió desorden en las habitaciones.

Pericias y testimonios

El cuerpo presentaba heridas compatibles con el uso de un elemento cortopunzante, lo que orienta la investigación hacia un ataque intencional. “Estamos trabajando, se recolectaron cámaras, aportes de vecinos y se analiza qué tipo de heridas causaron la muerte”, indicó Allegrini.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía local, Criminalística y la Fiscalía, con la presencia del fiscal en turno, Eduardo Santos.

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La víctima, trabajaba en una empresa en el área informática, fue hallada en una de las habitaciones de la vivienda. La propiedad, de construcción antigua y con múltiples ambientes, complica la reconstrucción inmediata de la secuencia de hechos.

Si bien la investigación se mantiene bajo un estricto hermetismo, se supo que los efectivos cuentan con diversos elementos que podrían resultar clave para esclarecer el hecho. Las autoridades judiciales aguardaban peritajes y testimonios para orientar las próximas medidas.