Jésica Cirio protagonizó una divertida entrevista con su hija Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde, donde se sacaron algunos trapitos al sol pero, también, se expresaron sentimientos muy bonitos.

En su visita a Viva La Familia (Infobae), la pequeña le consultó a su madre: "¿En qué cosas nos parecemos?”, frente a lo que respondió: “Nos parecemos mucho cuando caminamos, en algunos gestos, en que te gusta hacer mucha actividad física como a mamá, en que te gusta el deporte”.

A raíz de esto, la mediática le preguntó qué le gustaría ser de grande y la sorprendió diciéndole que le gustaría trabajar “de modelo”. Incluso, admitió que le da “un poco de ansiedad” cuando la ve en la televisión porque ella quiere estar ahí acompañándola.

En ese momento, se puso todo más picante debido a que Chloe averiguó qué es lo que más le molesta, a lo que la modelo indicó: “A mamá no le gusta que mires YouTube”. “¡Al menos respétame un poco!”, reaccionó sorpresivamente. Por eso, le explicó que "yo te respeto pero bueno... porque te respeto trato de que no pases tanto tiempo en YouTube. A veces tampoco coincidimos cuando te enojás con mamá”.

"¡Ay! vos también te enojás. Me gritás un montón”", le reclamó la pequeña. “No, no te grito un montón, sólo cuando pasan cosas y no me haces caso. Cuando te digo las cosas una vez, dos veces, tres veces, mamá no es de gritarte”, sentenció Cirio.

De esta manera, para aflojar el ambiente, Jésica le pidió a la niña que diga cuántas veces al día le dice que la quiere, a lo que aseguró con una sonrisa: "Todos los días". Y reveló que no la deja comer “ni papas fritas, ni Oreos, ni nada que tenga gluten" pero, "por lo menos un día sí”.