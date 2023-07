El intendente Jatón ya otorgó 980 títulos de propiedad para vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad. En las próximas semanas se realizará un nuevo acto para superar las mil entregas. “Este es el papel del Estado: ayudar a que la vida de las y los ciudadanos sea distinta”, dijo Jatón.

Este miércoles, en el hall del Palacio Municipal, el intendente Emilio Jatón hizo entrega de 130 escrituras de sus viviendas a familias de las vecinales Norte Unido, San Agustín, Ceferino Namuncurá, Coronel Dorrego, San Martín, Sarmiento, Piquete Las Flores, Los Hornos, Barranquitas Oeste, Pro Mejoras Barranquitas, Barranquitas Sur y Colastiné Sur.

Pese a las bajas temperaturas, los beneficiarios concurrieron a participar de la ceremonia, que como todas las de este tipo, resulta muy emotiva por la carga simbólica que significa contar con el título de propiedad de la vivienda familiar. En muchos casos, se trata de habitantes de la capital provincial que esperaron este momento por décadas.

Así, la Municipalidad avanza a paso firme con la política de regularización dominial de unidades habitacionales emplazadas en terrenos municipales. Cabe aclarar que desde el comienzo de la gestión del intendente Jatón, ya se otorgaron 980 de estos documentos, todos de manera gratuita. Del mismo modo, se espera que en las próximas semanas se concrete un nuevo acto que alcance las mil escrituras otorgadas.

Durante la entrega, Jatón señaló que este tipo de acciones “tiene que ver con tomar decisiones para beneficiar a los que menos tienen, a los que requieren más ayuda del Estado, a los que necesitan de la Municipalidad para cambiar sus vidas”. En ese sentido evaluó que ante “la cantidad de personas que habitan desde hace 20, 30 o 40 años sus viviendas y no cuentan con una escritura que las avale, nos parecía justo tomar esta decisión”.

En paralelo, el intendente mencionó que la regularización dominical es un proceso que se incluye dentro del Plan Integrar, que busca cambiar la realidad de los barrios históricamente postergados: “Hay barrios que empezamos a cambiar con obras de iluminación, con cordón cuneta, con asfalto, con ripiado, con plazas y paseos. Los estamos cambiando para que los vecinos y las vecinas puedan estar mejor, porque ese es el papel del Estado, ese es el papel de un intendente: ayudarlos a que su vida sea distinta”, insistió.

“Y en el medio, esto: mucha gente que tenía su casa, sólo contaba con un boleto de compra-venta y no sabía qué iba a pasar con su vivienda. Por eso nos parecía que era justo empezar a trabajar y así armamos equipos, nos contactamos con los escribanos y los agrimensores y se iniciaron los primeros procesos”, contó.

De este modo, el mandatario repasó que “ya llevamos casi mil escrituras y muchas más personas a las que le cambiamos la vida. No vamos a parar con esto, vamos a seguir trabajando y tomando decisiones para que ustedes tengan una vida mejor”, cerró.

Un derecho fundamental

El secretario General del municipio, Mariano Granato, resumió que la actividad consistió en “un paso más, en el ambicioso plan de regularización dominial que venimos trabajando desde la Agencia Santa Fe Hábitat y tiene que ver justamente con comprometer a la gestión en un derecho fundamental que es la propiedad”. A su vez sostuvo que significa “saldar una deuda del Estado de muchísimos años, porque hay casos de 20, 30 o 40 años de lotes municipales sin escriturar”.

Por lo expuesto consideró que “es una nueva entrega para llegar al objetivo que nos hemos puesto de alcanzar las mil escrituras en esta gestión, multiplicando sensiblemente lo que se ha hecho antes y con el compromiso de seguir trabajando para poder regularizar el resto de los lugares de la ciudad. Son personas, familias e historias de vida que a partir de este momento tienen la seguridad de que su casa es su propiedad”, finalizó.

Por su parte, la directora de la Agencia Santa Fe Hábitat, Paola Pallero, relató cómo fue encarar cada proyecto. “Desde el día que asumimos junto al intendente Jatón, lo primero que hicimos fue relevar cada uno de los lotes municipales”, incluso dijo que “aún hoy hay equipos que van casa por casa y arman los legajos, en este trabajo institucional y colaborativo del que participan los colegios profesionales de escribanos y agrimensores dotando al proceso de mayor transparencia, honestidad y celeridad.

A modo de ejemplo, Pallero expresó que la actual gestión “triplica la cantidad de entregas en relación a lo que se hizo en años anteriores. El proceso dura aproximadamente seis meses entre todo el relevamiento, los legajos, el pago de los avalúos fiscales y la derivación para confeccionar las escrituras”, contó.

Por último, acotó que las ceremonias de entrega de escrituras “son de los actos más emotivos que tenemos en la gestión, porque para las familias significa la seguridad jurídica de ser propietarias de su vivienda, poder proyectar ampliaciones y mejoras, y tener la tranquilidad de que va a quedar para sus hijos. El día de hoy marca un antes y un después para cada familia”, finalizó.

Una lucha de toda la vida

Haydé Rivero es vecina de Estanislao López y este miércoles recibió, de manos del intendente Jatón, su título de propiedad. Se mostró muy conmovida durante el acto y recordó que vive en esa zona de la ciudad “desde hace 70 años” por lo que consideró que “después de tanto tiempo, tener una escritura es muy importante, es una cosa muy valiosa. Es una alegría bárbara que por fin haya llegado el día”, dijo

En igual sentido se manifestó Elda Bella, habitante de Barranquitas. “Me puse muy contenta cuando me llamaron”, relató. “Luché toda la vida, así que hoy estoy contenta y muy agradecida. Luchando uno va a tener siempre las cosas que quiere”, valoró. Elda tiene siete hijos y hace 30 años habita su vivienda: “Es muy importante este papel, me emociona porque no lo puedo creer”, repitió.

Finalmente Ana Monzón, fue otra de las beneficiarias que agradeció las gestiones del municipio. “Hoy es un día muy especial para todos nosotros”, dijo en referencia a las 130 familias. “Hoy tenemos, gracias a Dios, la escritura de nuestra casa, que es algo muy importante y que vengo esperando hace casi 20 años”, celebró.