La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse con un ingreso que promete mover el tablero. En una noche cargada de expectativa y sorpresas, Carla Bigliani cruzó la puerta más famosa del país y se convirtió en la nueva integrante del reality que conduce Santiago del Moro.

Carla, que también responde al apodo de “Carlota”, llega con un perfil que combina glamour, impronta emprendedora y una personalidad que, según sus propias palabras, es “picante pero simpática”. Se define como creadora digital y diseñadora de bijou y accesorios, un emprendimiento que maneja desde su casa y que le permite organizar sus tiempos para estar presente en la crianza de sus hijas.

La creadora digital y diseñadora de bijou Carla Bigliani entra a la casa de Gran Hermano en una gala cargada de expectativas (Prensa Telefe)

“Soy Carla Bigliani. Tengo un montón de apodos. Me dicen Carlota, me dicen ‘Hola, potra’. Es un saludo que tengo en mis redes sociales todas las mañanas”, contó en su presentación oficial, dejando en claro que su presencia en el mundo digital es parte central de su identidad. Con un estilo marcado y varios tatuajes que llamaron la atención desde el primer momento, su entrada no pasó desapercibida.

Madre, amante de los animales (convive con dos gatos y un perro) y orgullosa de la casa que logró construir junto a su familia, Carla aseguró que este ingreso representa un cambio profundo en su vida. “Tenía ganas de cambios y acá estoy”, expresó. Su relato combinó entusiasmo y determinación: “Tengo muchas ganas de entrar a Gran Hermano porque en realidad siempre quise hacerlo. Me empecé a visualizar total, a nivel mil, que tengo a todo el barrio podrido”.

El perfil emprendedor y glamoroso de Carla podría modificar tanto alianzas como estrategias en Gran Hermano Generación Dorada (Prensa Telefe)

La frase, que provocó risas en el estudio, refleja el nivel de convicción con el que encaró el casting. Según contó, en cada espacio cotidiano ya se autoproclamaba como futura jugadora del programa. “Voy a comprar, vienen mis clientas y a todos: ‘Carlota es la nueva inquilina’”, relató con humor, dando a entender que su ingreso no fue improvisado sino el resultado de un deseo sostenido durante años.

Durante la gala, Santiago del Moro la recibió con entusiasmo. “Hace rato que quiere ingresar a la casa”, remarcó el conductor, quien incluso destacó que desde el equipo de casting le hablaban constantemente de las ganas que tenía Carla de formar parte del ciclo. “Sos una mujer picante”, le dijo en vivo. Ella no dudó en responder: “Sí, pero soy simpática. Vamos para adelante, que pase lo que pase”.

El conductor también le advirtió que la casa se encuentra “re picante”, en referencia al clima de tensión y conflictos que atraviesan los actuales participantes. Lejos de amedrentarse, Carla respondió con seguridad: “Ya lo sé”. Su actitud dejó entrever que llega informada, lista para adaptarse y, quizás, para provocar.

Carla Bigliani es madre, amante de los animales y referente digital, con fuerte presencia en redes sociales (Prensa Telefe)

El ingreso de nuevos jugadores suele modificar alianzas y estrategias. En este caso, la producción ya anticipó que la noche traería más sorpresas, lo que aumenta la incertidumbre entre los hermanitos que ya estaban instalados en la dinámica del encierro. Carla entra en un momento clave, con grupos consolidados y rivalidades en desarrollo.

Su perfil glam y emprendedor puede convertirse en una fortaleza o en un punto de fricción. Como creadora digital, está acostumbrada a manejar su imagen y su comunicación, pero dentro de la casa las reglas cambian: no hay filtros, ni edición, ni redes sociales que medien. Solo convivencia 24 horas y cámaras que registran cada gesto.

Además, su autodefinición como mujer “picante” genera expectativa. ¿Se moverá con perfil bajo para analizar el terreno o irrumpirá con una estrategia frontal? Por ahora, lo único claro es que su entusiasmo es genuino. Con su valija en mano y el aplauso del estudio como despedida, Carla Bigliani atravesó la puerta roja que tantas veces imaginó. Desde ahora, su historia ya no será la del barrio que la alentaba, sino la de una nueva jugadora en un reality donde cada decisión puede cambiarlo todo.