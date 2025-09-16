Enzo Fernández es uno de los integrantes más populares de la selección argentina, y también uno de los más apasionados por la moda.

La marca de moda masculina Equus presentó al futbolista como su embajador para dar inicio a la temporada primavera-verano. El deportista fue elegido por representar el ADN de la marca argentina de indumentaria y sus valores principales: dedicación, superación, trayectoria y liderazgo.

Para este encuentro, Equus viajó hasta Inglaterra, lugar de residencia del mediocampista e ídolo del fútbol internacional. A través del shortfilm Enfoque, la marca transmite la importancia de tener una visión clara.

Enzo Fernández, entre la moda y el fútbol. (Foto: Josefina Bietti/Equus)

“Me gustó que una marca argentina piense en mí como nuevo embajador. Cuando Equus me contó el concepto de la campaña, no lo dudé. Creo que ambos compartimos las ganas de superarnos día a día”, comentó Enzo Fernández.

Enzo Fernández en la campaña de Equus grabada en Inglaterra. (Foto: Josefina Bietti/Equus)

Para la campaña se eligieron cinco looks de la colección de primavera verano 2026. Desde sastrería de lino off white hasta camisas de manga corta -lisas texturadas o a rayas- que usó entreabiertas con el torso al descubierto.

“Enzo representa esfuerzo, crecimiento, determinación y superación. Desde sus inicios, su historia refleja la importancia de enfocarse como punto de partida para lograr lo que se propone con la mirada en lo esencial. Cada jugada de él muestra que la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la perseverancia", sostiene la marca.

“Estamos muy felices de que Enzo se haya unido ya que refleja de qué está hecha la historia de nuestra marca. Somos un equipo que cada día asume nuevos desafíos. Siempre con pasión y dedicación en lo que hacemos. Sin dudas, eso es lo que nos convirtió en la marca que somos hoy” comentan Pedro y Martín Wolfsohn, los CEO de Equus.