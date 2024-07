Antonio Benítez, pareja de Laudelina y tío de Loan, testificó extensamente ante la jueza Cristina Penzo, y este jueves se conocieron detalles cruciales de su declaración. Benítez, imputado por "sustracción de menores", afirmó creer que Loan fue llevado, aunque desconoce por quién.

Benítez relató el paseo al naranjal: "Voy solo, los chicos jugaban sobre sábanas, y me dirigí a la planta... Había pocas y me senté... A los 10 minutos llegó Ramírez con su esposa y los niños". Continuó describiendo una llamada telefónica de Ramírez, durante la cual se percataron de la desaparición de Loan: "Nos dimos vuelta y Ramírez dijo ‘falta mi sobrino Loan’. Llamé a mi esposa y me confirmó que Loan no estaba allí".

Benítez denunció el trato violento por parte de la policía al momento de su detención: "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que tenían formas de hacerme hablar. Incluso me pidieron que culpara a alguien, a Macarena Peña o Mónica Millapi". Añadió que se negó a culparlas: "Les decía que cómo iba a culparlas si no las vi".

Detalló además el maltrato sufrido: "Estuve sin comer, esposado en una esquina, y recién el domingo al mediodía nos pusieron en un calabozo en la comisaría de 9 de Julio".

A pesar de haber respondido todas las preguntas, la Justicia considera que Benítez no pudo explicar con claridad sus actividades entre las 14:25 y las 18:30 el día de la desaparición de Loan.