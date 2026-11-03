Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, cuando realizaba su primera experiencia de vuelo acompañado por un instructor. El hecho ocurrió este lunes 2 de noviembre en la playa de São Conrado, donde ambos ocupantes de la aeronave sufrieron heridas fatales tras impactar contra una estructura cercana al paseo costero.

La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. El joven había llegado a Brasil el domingo para disfrutar de unas vacaciones junto a un grupo de diez amigos.

En el accidente también perdió la vida Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años que estaba a cargo del vuelo.

Cómo ocurrió el accidente que terminó con dos muertos

El vuelo había comenzado desde la rampa de Pedra Bonita, ubicada dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los principales puntos turísticos de Río de Janeiro para practicar ala delta y parapente.

El recorrido debía finalizar en una zona especialmente habilitada para aterrizajes en la playa de São Conrado.

Sin embargo, durante la aproximación a la costa, el ala delta descendió a una altura inferior a la habitual, realizó un giro y terminó chocando violentamente contra una estructura junto al muro que separa el paseo marítimo de la playa.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por medios brasileños, los ocupantes no lograron completar la maniobra de aterrizaje y sufrieron un fuerte impacto.

Las circunstancias exactas del accidente todavía son investigadas por las autoridades locales.

El operativo de rescate y la muerte de las víctimas

Tras el impacto, los servicios de emergencia de Río de Janeiro desplegaron un operativo que incluyó personal terrestre, marítimo y aéreo.

Los bomberos fueron alertados alrededor de las 11.23, hora local, y acudieron rápidamente al lugar para asistir a los dos hombres.

Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, donde ingresaron en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio.

A pesar de las maniobras realizadas por los médicos, ninguno de los dos logró sobrevivir.

La Secretaría Municipal de Salud confirmó posteriormente los fallecimientos y señaló que ambos pacientes habían llegado al establecimiento en una situación de extrema gravedad.

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Era su primera experiencia en ala delta

Uno de los detalles que trascendió después del accidente fue que Adrián Guillermo Arismendi nunca antes había realizado un vuelo en ala delta.

El joven santacruceño había viajado a Río de Janeiro acompañado por diez amigos y había elegido esta actividad como parte de sus vacaciones.

El instructor brasileño que lo acompañaba contaba con aproximadamente diez años de experiencia como piloto de vuelo libre y había obtenido su habilitación como instructor alrededor de un año antes.

Bruno Menescal, vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado, explicó que las condiciones meteorológicas eran favorables cuando ocurrió el accidente.

Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible maniobra brusca, aunque también se investiga si el instructor pudo haber sufrido una indisposición durante el vuelo. Ninguna de esas posibilidades fue confirmada como causa del siniestro.

Investigan las causas y suspendieron los vuelos

La investigación quedó a cargo de la Policía Civil de Río de Janeiro, a través de la comisaría 15 de Gávea.

Los investigadores realizarán pericias sobre el equipo utilizado durante el vuelo y tomarán declaraciones a testigos para reconstruir los últimos momentos antes del impacto.

Además, las autoridades dispusieron la suspensión temporal de las actividades de vuelo libre en la zona de São Conrado.