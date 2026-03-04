La conductora Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico en Avenida del Libertador y Las Heras durante la tarde de este martes.

Según el control policial, País colisionó su vehículo contra un auto estacionado y, posteriormente, se negó a realizarse el test de alcoholemia correspondiente; por ello se le labró un acta positiva y su vehículo fue remitido al playón municipal.

El expediente policial indica que el hecho ocurrió cuando el vehículo Honda City, conducido por Ernestina País, chocó contra un Alfa Romeo que se encontraba estacionado.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 5.ª del Balneario y personal de Tránsito local se acercaron a la zona para realizar los controles correspondientes. Sin embargo, la mediática se negó a realizar el test de alcoholemia.

Según indica el reporte oficial, no hubo heridos de gravedad en el accidente, tan solo se produjeron daños materiales.