El periodista Germán “Pampa” Mónaco dio detalles de la violenta confrontación que tuvo la periodista con Benicio, de 19 años.

Ernestina Pais sufrió un dramático conflicto familiar este fin de semana con su hijo Benicio. Así lo confirmaron este lunes al aire de Bien de mañana (eltrece) donde detallaron que la periodista terminó con “lesiones leves” en su cuerpo.

Puede interesarte

“La información oficial dice que hubo una confrontación familiar dentro de la casa. Primero, el hijo de 19 años estaba en la casa del padre, pero este le cortó el wifi y se fue a lo de la madre”, explicaron en el programa conducido por Fabián Doman.

Según detallaron en el parte al que se pudo acceder , fue el papá de Benicio quien notificó el conflicto entre su exesposa y su hijo mayor en la propiedad ubicada en La Lucila. “La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras”, señaló el periodista “Pampa” Mónaco en el ciclo.

Además de la patrulla bonaerense, también acudió el SAME. “Evidentemente no fue algo chico. El personal de violencia de género entrevistó a Ernestina y ella decidió no iniciar una acción judicial contra el hijo”, sumó Pampa.

Además, en Bien de mañana (eltrece) aseguraron que la periodista decidió no hacer la denuncia contra Benicio. “A mí me cuentan que se resbaló, se cayó y se quebró un brazo. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga”, expresó Doman sobre la relación que lo une a ella.

“Hubo un incidente con el hijo”, explicó el conductor del programa con respecto a la información que le llegó por parte de los allegados a Ernestina.

Qué pasó en la casa de Ernestina Pais

Según se pudo confirmar, la periodista y conductora protagonizó una confrontación en su casa de La Lucila, localidad del partido de Vicente López, con su hijo mayor Benicio. La pelea ocurrió este domingo 24 de septiembre luego del mediodía.

Dentro del informe policial señalaron que Ernestina sufrió “golpes en el brazo y mordidas de dientes en la piel”. En el momento, fue atendida por el Personal de Violencia de Género Municipal y por el equipo médico para evaluar su estado.

Ernestina Pais se ausentó de su programa "Mañanas Públicas" que conduce en TV Pública. (Foto: Instagram/ernepais)

Tal como se detalla en los partes oficiales, la periodista decidió no realizar una denuncia ni tomar medidas contra su hijo de 19 años. Además, este lunes se ausentó en su programa Mañanas Públicas que conduce de lunes a viernes en la TV Pública.