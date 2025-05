Mientras Britney Spears sigue dando que hablar con sus videos caseros, el proyecto cinematográfico basado en su vida ya genera gran expectativa en la industria y en redes sociales. La futura biopic, dirigida por John M. Chu —también al frente de “Wicked”—, aún no tiene protagonista confirmada, pero la carrera por quedarse con ese papel ya comenzó… y una argentina está pisando fuerte.

Se trata de Mía Saguier Marcuzzi, una actriz de 21 años que estudia en la reconocida universidad NYU Tisch en Nueva York. Aprovechando el furor por la futura película basada en The Woman In Me —las memorias publicadas por Spears en 2023—, Mía lanzó una campaña en TikTok donde recrea algunos de los looks más icónicos de la cantante.

Su interpretación no solo captó la atención del público: uno de sus videos ya superó los 13 millones de reproducciones.

Aunque otras actrices jóvenes, como Kylie Schultz, también buscan ser la elegida, Mía está decidida a darlo todo por el rol. En una entrevista reciente, aseguró que incluso viviría en Kentwood, ciudad natal de Britney, para aprender su acento y comprender su historia. Más allá del parecido físico, Mía afirma sentirse profundamente conectada con la trayectoria de Spears: “Entiendo la presión, la disciplina y el amor por el escenario. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años”.

Hija de Fernán Saguier, director del diario La Nación, Mía creció rodeada de medios y arte. Hoy, con la fuerza de su presencia digital y el apoyo de miles de fanáticos, sueña con lograr algo inédito: convertirse en la Britney Spears del cine, llevando una parte de Argentina a Hollywood. Aunque Universal Pictures aún no dio pistas sobre el casting, todo indica que el nombre de Mía ya está en el radar.