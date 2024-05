En Gran Hermano (Telefe), Juliana Furia Scaglione habló nuevamente de la sexualidad de Mauro D´Alessio, su "pareja" dentro del reality. En diálogo con Martín Chino Ku, la jugadora expuso que "no va a salir del closet por su mamá", y en la red la liquidaron.

"Para mí, es el nuevo gay de la casa", comenzó diciendo Furia. Y agregó: "No ha salido del clóset por su mamá". "Igual... ¿Chequeadísimo eso?", le preguntó El Chino. Entonces la jugadora respondió: "Yo le conté mi historia, él me contó la suya... Está en un entorno en el que lo pueden destruir. ¿Viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia? Es un tema muy sentimental. Por eso, él llora tanto: porque tiene un dolor".

Rápidamente, el participante reaccionó: "Bueno, no hablemos más de eso". "No, cada uno sale del clóset cuando quiere, pero lo va a tener que trabajar. Lo que pasa es que está acá, adentro de un canal de televisión y se entera todo el mundo", lanzó Juliana. "Por, eso: ¡No hablemos más de eso!", le insistió El Chino. " La gente ve todo... Tipo... la mirada del chabón al otro chabón... O sea... amigo, por más que lo quiera ocultar...", siguió la doble de riesgo.

A pesar del pedido de su compañero de reality, Furia continuó: "Pero no tiene nada que ver con lo de ser metrosexual, que quede claro. El hombre puede ser prolijo y depilarse, pero no tiene nada que ver. Porque él también me tiraba eso... Y yo le dije: 'No, es lo que uno siente".

Lejos de concluir el tema, la jugadora siguió con su opinión: "También me di cuenta cuando te acarician mucho, ¿viste? O te protege mucho, como una madre... En lo que es lo sexual, me di cuenta al toque. No tiene ganas de garchar, no se le para. O sea, no es por la testosterona un ciclo... No. Es que no le genero. Se da vuelta y se queda mirando a Emma y le hace ojitos. Yo, por chusma, vi que le gusta dormir mirando a Emma. Y ahora, ayer se agarraron. Yo dije: 'Ay, boludo, no puede ser que yo esté en el medio de esto'".

"Y ayer, Emma me dijo: 'Por favor, Juli, para que vos no te sientas mal, te tengo que decir algo'. Yo le dije: 'Bueno, listo, decímelo. Mejor que salga de tu boca y no lo que pienso yo en mi cabeza", llegó a decirle Furia al Chino antes de que cortaran la transmisión.