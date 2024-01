El empresario Marcos Galperín, creador de MercadoLibre, se encontró en medio de una controversia en la red social X. Una usuaria acusó a la compañía de maltratar a una amiga suya, quien ocupa un puesto senior en el departamento contable. La acusación señala que la empresa la obliga a trabajar horas extras sin compensación y no le proporciona beneficios adicionales, como una caja navideña.

comentó: "Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labora en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es Senior y trabaja en el área contable. Qué onda Marcos Galperín, bastante 🐭 , ¿no?".

Galperín respondió rápidamente de manera desafiante, diciendo: "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte".

Además, comparó la crítica con la actitud de Robin Hood e hizo hincapié en la facilidad de criticar a través de redes sociales.

La usuaria, lejos de amilanarse, contestó compartiendo un tweet y planteando que sería más práctico para Galperín remunerar las horas extras y ofrecer beneficios a sus empleados. Además, sugirió que al dialogar directamente con su personal, podría obtener esta información sin necesidad de intervenciones externas. Concluyó su mensaje de manera irónica, dejando entrever la posibilidad de cobrarle por futuras consultorías.

La disputa captó de inmediato la atención de la audiencia en la red social, desencadenando un enérgico intercambio de opiniones entre los usuarios. Mientras algunos respaldaron a Marcos Galperín, elogiando sus éxitos y la administración de MercadoLibre, otros mostraron solidaridad con la usuaria.