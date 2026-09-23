El Puma fue muy duro con uno de los temas elegidos por un participante de Es mi sueño sin imaginar que su compañero del jurado era el autor. Qué pasó después.

"Es fierita". Esa fue la frase que usó el Puma Rodriguez para resumir qué le había parecido el tema "Loco un poco" sin siquiera imaginar que la persona que la había escrito estaba sentado a su lado.

El incómodo momento se vivió en Es mi sueño luego de que Leticia Brédice y Ramiro Geiler interpretaran su versión del hit de Turf. En ese momento, Jimena Barón le preguntó al Puma qué pensaba de la canción y él respondió de forma categórica: "Es fierita, liviana, no se puede desarrollar mucho la voz".

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En ese momento, Levinton lo miraba en silencio y señalando a Jimena comentó: "es suya". El Puma intentó volver sobre sus pasos: "La maté, pero bueno... es ligerita, sin peso quiero decir, no mala". Sin reconocer la autoría, el vocalista de turf se acotó: "Cómo eres... ella hizo esa canción con mucho su sentimiento”.

vieron que ayer el puma bardeo la canción de joaquin sin saber QUE ERA DE EL JSJSJSJSJSJSJ pobre pic.twitter.com/i3qP58hpXx — nom0leste (@nom0leste) September 23, 2026

Al final le dijeron la verdad y el Puma, que ya no sabía cómo salvar el mal momento, remató: “Bueno, pero si es tuya la canción se parece a ti... en el fondo tiene una cosita profunda”.

Todos en el estudio rieron a carcajadas y Levinton se aprovechó del momento para sumar aún más humor: "Bueno, ya está. Andá Puma. El que canta agarrense de las manos".