El director teatral, hace unos días, había hecho un descargo en sus redes sociales diciendo que "los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico o como el pianista", haciendo alusión a que para ser actriz no alcanza con participar de un reality.

"Ya nos amigamos. Él me envió un mensajito de muy buena manera, yo se lo respondí también. Va a venir a ver Coqueluche para dar su devolución. Así que ya está... es un tema cerrado", sostuvo.

Sobre los dichos de Cibrián se dijo que él podría haberlo hecho para promocionar la despedida de su musical, Drácula. Sin embargo, 'Disney' remarcó: "No, la verdad es que no lo siento así, quiso dar su opinión, quizás no me conocía y ahora sí me conoce, así que quedamos en buenos términos".

La actriz, además de participar en la obra de Muscari y en Fuerza Bruta, también hace el programa de streaming Fuera de joda, con Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila 'La Tora' Villar, y admitió que le encantaría entrevistar a Lali y también a Tini.

Ante los rumores de un supuesto romance con el hermano de la cantante pop, Fran Stoessel, Poggio lanzó en broma: "Sí, cada día estoy de novia con uno distinto. Es increíble, hasta yo misma me entero. Abro Instagram y me entero de mis novios".

"Yo no sé quién inventó eso y de dónde lo sacaron, pero bueno... todo lo que no haya fotos, no hay pruebas, así que no crean todo lo que ven", aseguró dando a entender que la joven continúa soltera.

La contundente respuesta de Julieta Poggio a Pepe Cibrián tras sus polémicas declaraciones

Mucho sorprendieron las picantes declaraciones del director teatral Pepe Cibrián cuestionando a la ex Gran Hermano Julieta Poggio, por haber sido elegida por José María Muscari para protagonizar la icónica Coqueluche en calle Corrientes a partir del próximo 16 de agosto en el Multiteatro.

Lo cierto es que Cibrián dijo, entre otras cosas, que "Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico o como el pianista", dando a entender que para ser artista no alcanza con pasar por un reality.

Es así que, a días del debut teatral, en diálogo con Intrusos (América TV) Julieto Poggio le respondió educada, pero firme. "Ya me acostumbré al prejuicio que trae el reality. Quizás él no me conocía" deslizó en un comienzo, al tiempo que acotó picante que "también existe google" para informarse.

Al mismo tiempo la actriz y modelo dejó en claro que sería bueno sacarle esos prejuicios al hijo de los recordados Ana María Campoy y José Cibrián porque "Hay muchas personas nuevas en el medio".

En tanto, con una sonrisa de oreja a oreja, Poggio le hizo saber a Pepe que no es la primera vez que ella se sube a las tablas: "Lo hice toda mi vida, entonces lo invitamos a ver Coqueluche, y que él puede tener su opinión". Por último, Juli cerró filosa: "Y como dice el Primo (Marcos Ginocchio) 'para los gustos, los colores', pero que primero venga a verlo para opinar".