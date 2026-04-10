En su espacio radial, la figura mediática no ahorró epítetos contra la panelista de LAM por un comentario que no le gustó.

La tensión aumentó en la radio cuando Yanina Latorre criticó abiertamente a Denise Dumas por conductas que consideró inadecuadas. El malestar de Latorre con Dumas se originó tras un intercambio en LAM y en redes sociales. La conductora manifestó su enojo porque se sintió atacada por Dumas y cuestionó su comportamiento, según detalló durante su espacio en El Observador 1079.

Latorre explicó el motivo de su enojo: “Me atacó por algo que no me tenía que haber atacado porque es conchuda. Y después ayer se mete con mi mamá, ya está frizada”. La periodista Pía Shaw intentó atenuar la situación y señaló que fue un chiste, a lo que Latorre respondió de forma contundente: “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima y lo sabes vos”.

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El periodista Gustavo Noriega, partícipe de la emisión radial, respaldó la percepción negativa de Latorre sobre Dumas. Ella insistió, imitando el tono de Denise: “No, no sé nada, se hace la distraída”.

El desencuentro entre Latorre y Dumas se profundizó tras una publicación en Twitter. Como reconstruyó en El Observador 1079, Latorre relató: “Yo pongo en Twitter, que era, aparte era un chiste, pues ni Pilar (Smith) se enojó, posta. Pilar estaba haciendo un enigmático en LAM de lo que yo ya había contado en SQP. O sea, no es un enigmático porque ya acaba de salir. Puse en Twitter: ‘Ay, Pilar está haciendo un enigmático, no sé qué’. Entonces, todos en LAM suben ese tuit y la única pelotuda: ‘Ay, qué mal que estuvo Yanina’, dice Denise”.

La incomodidad persistió, pese a las explicaciones posteriores de Dumas. Latorre, inflexible, subrayó: “¿De qué estuve mal? Si yo ya lo había contado. No es que le caí una primicia”. Ante la insistencia de sus compañeras, enfatizó que sus comentarios no habían causado malestar a Pilar.

Cuando Pía Shaw mencionó que Dumas se disculpó, Latorre precisó: “Bueno, lo entendió a fuerza de que yo me calenté”. El tema finalizó con una frase tajante: “Que no se va a dar cuenta, es una yegua”.

En el plano profesional, Latorre confirmó su participación en la serie digital Triángulo Amoroso. “Me llega el guion el fin de semana para estudiar y el martes grabo”, afirmó la conductora. Esta oportunidad representa su debut en un formato pensado específicamente para redes sociales, donde interpretará a una conductora de panel dentro de una historia centrada en Wanda Nara y Maxi López.

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Latorre indicó que la propuesta mezcla ficción y realidad. “Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir”, explicó, mencionando que el proyecto mantiene en reserva los nombres de quienes formarán parte del equipo. Su personaje no llevará su nombre real, aunque reflejará su estilo y su vínculo con el ámbito mediático argentino.

El inicio del rodaje se ajusta a los compromisos internacionales de Wanda Nara, lo que obliga a un calendario acelerado. El martes siguiente al recibo del guion será el primer día de grabación para Latorre, quien resaltó la exigencia de preparar su papel con poco tiempo para el ensayo.

Latorre evitó brindar detalles sobre otros personajes y negó la presencia de figuras como Kennys Palacios, Martín Migueles o Mariano de la Canal. Lo que sí anticipó es que la serie promete incluir sorpresas y participaciones inesperadas en cada episodio.