Mirtha Legrand, la gran diva del espectáculo argentino, asistió al estreno de la temporada porteña de Escenas de la vida conyugal, la obra protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra en el Teatro Coliseo. La conductora llegó acompañada de su amiga Teté Coustarot y de su asistente Héctor Vidal Rivas, y fue recibida por Daniel Grinbank -productor de la obra y pareja de la actriz- quien la acompañó hasta su butaca.

Durante la función, Legrand aplaudió a los actores en el esperado estreno de Buenos Aires y recibió una ovación del público en una postal que se repite cada vez que dice presente en alguna sala de cualquier parte del país. También cruzó besos y gestos a la distancia con los protagonistas, que la reconocieron entre las butacas, en una postal que añadió un ingrediente más a un estreno de novela.

Al finalizar la función, Legrand tomó el micrófono y expresó sus emociones en caliente de lo que acababa de presenciar. “Yo no puedo más, es impresionante lo que hemos visto. Cada persona que venía de España me decía ‘no sabés el éxito de Andrea y Ricardo…’. Ahora lo entendemos", analizó, con la voz embargada por la felicidad.

A continuación, la Chiqui se enfocó en elogios para los protagonistas, que fueron correspondidos con palabras de agradecimiento: “Son maravillosos los dos, qué les voy a decir… no voy a dormir esta noche ni por mucho tiempo", sentenció. Y se despidió con un grito que sintetiza su defensa permanente de la industria del espectáculo: “Arriba ustedes y arriba el teatro”.

Una vez más, la Chiqui reafirmó su compromiso con el teatro y el espectáculo nacional, y se llevó de recuerdo un enorme ramo de rosas y los aplausos que musicalizan una trayectoria inigualable. Esa que construyó en su época de actriz y elevó al status de leyenda desde que decidió almorzar en televisión.

Mirtha fue una de las tantas figuras que colmaron la sala en el que se presenta como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada porteña, luego de su gira española. Escenas de la vida conyugal explora las complejidades de las relaciones humanas a través de una pareja que enfrenta los desafíos del amor, la rutina y el paso del tiempo. Darín y Pietra, dos referentes de la actuación argentina, encabezan el elenco bajo la producción de Grinbank, aportando su experiencia y carisma a una pieza que ha cosechado elogios tanto en el país como en el exterior.

El éxito de la obra trasciende el ámbito local. Durante su gira por España, Darín destacó la profunda conexión que el público establece con la historia y los personajes. “La gente se siente identificada con esta pareja, no por completo, pero sí reconoce que muchas de las cosas que se ponen sobre el escenario son conocidas, transitadas, alguno las ha vivido o sabe que otro las vivió. Hay una situación de ida y vuelta con el espectador y eso es lo que hace que la obra se retroalimente”, expresó el actor en diálogo con Teleshow, subrayando la universalidad de los temas abordados y la respuesta entusiasta de los espectadores en cada función.

El regreso de Andrea Pietra al teatro porteño después de quince años añade un matiz especial al estreno. La actriz, que solo había realizado una función especial en Buenos Aires en los últimos años, manifestó su emoción y nerviosismo ante la oportunidad de reencontrarse con el público local. “Tengo muchos compañeros, colegas, gente de directores, familia, mis tíos, un montón de gente que nunca me vio”, comentó Pietra a este medio, y valoró la expectativa generada por la obra y el desafío de presentarse ante una sala repleta de rostros conocidos y nuevos espectadores. La temporada en el Teatro Coliseo representa para la actriz un momento largamente esperado y una ocasión para compartir el escenario con Darín en una obra que considera profundamente significativa.

La presencia de Legrand en el estreno refuerza su papel como referente cultural y su apoyo constante al teatro argentino. Su asistencia a los principales estrenos y el reconocimiento del público la consolidan como una figura central en la promoción y difusión del espectáculo nacional.

En el escenario del Coliseo, Escenas de la vida conyugal invita a reflexionar sobre los vínculos, el paso del tiempo y la capacidad de comprender al otro, temas que trascienden fronteras y resuenan en cualquier espectador, sin importar su origen o experiencia.